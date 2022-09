Burger King abre NOVAS vagas de emprego no sul do Brasil

A empresa Burger King anunciou há poucos dias algumas oportunidades de trabalho na região sul do país. No estado de Santa Catarina há vagas em Chapecó, Criciúma, Tubarão, Joinville, Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul, Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul e em Maringá no Paraná.

Não é necessário ter experiência para os cargos, mas sim Ensino Médio completo e possui disponibilidade de horários. Além disso, a empresa oferta os seguintes benefícios: vale transporte, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, refeição no local, auxílio farmácia, participação nos lucros, bônus por resultado e estacionamento.

O funcionário terá que limpar instalações e mesas do lugar, atender os clientes, limpar e higienizar cadeiras, equipamentos e pisos, fazer a preparação das sobremesas, lanches, bebidas e batatas fritas. Conheça os cargos abaixo:

Atendente;

Atendente Fechador – Madrugada.

Como se candidatar

O Burger King é uma marca que atua desde 2004 no Brasil, presente em todos os estados do país. Hoje esta rede de alimentos já possui mais de 600 unidades espalhadas pelas cidades brasileiras.

Então, venha fazer parte desta empresa de sucesso acessando o site de inscrição. Após isso, encontre o cargo desejado na sua localização, leia atentamento os requisitos e atribuições e, se o seu perfil for o indicado, clique no botão “Candidatar-se”.

Se esta for a sua primeira vez nesta plataforma será preciso fazer a criação de um cadastro rápido. Para isso, use a sua conta do Google, Facebook ou LinkedIn para entrar.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão os principais processos seletivos e recrutamento de grandes empresas do Brasil.