Burnout no home office: como lidar?

Infelizmente, o burnout no home office tem sido a realidade de muitas pessoas. Muito disso se deve ao fato de que alguns indivíduos têm dificuldades para criar os limites entre trabalho e descanso, uma vez que ambos ocorrem em casa.

Por isso, pensar em formas de reorganizar a rotina e partir em busca da psicoterapia são maneiras de começar a lidar com a situação. A seguir, explanamos mais informações sobre o assunto.

Como lidar com o burnout no home office?

O burnout no home office é uma realidade que merece atenção. Muitas vezes, a pessoa pode nem se dar conta do que está acontecendo, por conta do trabalho estar tão entrelaçado com a vida pessoal.

Desse modo, fazer uma autoanálise e avaliar até que ponto o trabalho está equilibrado ou não é um caminho interessante. Caso o excesso de atividades e o cansaço excessivo sejam detectados, algumas medidas podem ser postas em prática, como por exemplo:

1. Compreendendo as sobrecargas

Compreender as sobrecargas é um caminho primordial. Às vezes, nos sentimos cansados, mas, na prática, nem sabemos dizer o porquê. Portanto, tente visualizar quais são as atividades que estão passando dos limites: é o excesso de reuniões? São muitos relatórios para serem entregues em um espaço de tempo muito curto? Verifique isso.

Pode ser que não seja tão simples detectar essas sobrecargas, mas essa autoanálise pode ser um ponto de partida para implementar mudanças que visem auxiliar na hora de lidar com o burnout no home office.

2. Aprendendo a dizer não

Aprender a dizer não também é algo que faz toda a diferença. Isso porque, em alguns casos, o burnout no home office está associado com a dificuldade de negar determinadas demandas.

Como estamos trabalhando de casa, podemos nos sentir “convocados” a aceitar todo tipo de serviço. Porém, esse tipo de comportamento pode apenas comprometer a agenda – e a saúde.

3. Buscando momentos de desconexão com o trabalho

Saber se desconectar do trabalho é um caminho relevante para lidar com o burnout no home office. No começo, pode parecer difícil. Porém, considere estabelecer um expediente e cumpra-o. Isto é, evite fazer “horas extras” quando algo não sair como planejado.

Claro que há excessões, mas isso não significa que as horas extras devam ocorrer todos os dias. Portanto, tenha um horário para começar e finalizar o trabalho, buscando atividades que não tenham relação com a atividade laboral. Vale um jogo, assistir uma série, fazer um exercício, sair com os amigos, etc.

4. Buscando a psicoterapia

A psicoterapia também pode ser uma forte aliada na hora de lidar com o burnout no home office. Isso porque o autoconhecimento será aflorado, além de que torna-se mais viável compreender as emoções envolvidas com a atividade laboral.

É possível construir um posicionamento mais positivo com relação ao trabalho, ao mesmo tempo em que se constrói uma rotina que respeite os seus próprios limites.

5. Praticando atividades positivas

As atividades positivas, ou seja, os bons hábitos, também entram para a nossa lista. Vale considerar os exercícios físicos, uma leitura relaxante, atividades que geram prazer e bem-estar, etc. Tudo isso, somado, pode auxiliar na hora de se desconectar do trabalho e repôr as energias mentais e físicas.

Considere construir uma rotina que respeite a sua saúde e boa sorte! E lembre-se: a ajuda profissional também é válida.