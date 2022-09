Cachoeiro de Itapemirim (ES) abre inscrição para processo seletivo com 631 vagas

A prefeitura do município de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa a contratação de profissionais de diversas áreas, sobretudo na área da educação.

Os salários oferecidos pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vão de R$ 1.212,00 a R$ 4.100,00 por mês.

Vagas e salários Cachoeiro de Itapemirim – ES

A prefeitura de Cachoeira de Itapemirim oferece, por meio de processo seletivo, 631 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro reservado.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuídas entre as seguintes áreas:

Nível Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – 6 vagas;

Eletricista – 3 vagas;

Auxiliar de Obras E Serviços Públicos – 5 vagas;

Artífice de Obras e Serviços Públicos – 8 vagas;

Auxiliar Administrativo – 52 vagas;

Motorista – 12 vagas;

Auxiliar de Educação – 47 vagas.

O salário para os cargos de nível fundamental é de R$ R$ 1.212,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Médio/técnico

Agente de Apoio Educacional – 44 vagas;

Agente Administrativo – 3 vagas;

Cuidador – 37 vagas;

Técnico em Informática – 4 vagas.

Para o cargo de nível médio/técnico varia entre R$ 1.212,00 para uma jornada entre 30 a 40 horas semanais.

Nível Superior

Artes – 20 vagas;

Bibliotecário – 1 vaga;

Ciências – 8 vagas;

Contador – 2 vagas;

Educação Básica – 154 vagas;

Educação Básica – Sala regular – 109 vagas;

Educação Básica – Sala de Recursos Multifuncionais – 13 vagas;

Educação Básica – Deficiência Auditiva – 6 vagas;

Educação Básica – Deficiência Visual – 6 vagas;

Educação Física – 38 vagas;

Ensino Religioso – 12 vagas;

Nutricionista – 11 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Geografia – 7 vagas;

História – 7 vagas;

Inglês – 3 vagas;

Língua Portuguesa – 7 vagas;

Matemática – 5 vagas.

Os salários oferecidos para os cargos de nível superior vão de R$2.403,75 a R$ 4.100,00 e uma jornada de trabalho que varia entre 25 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Cachoeiro de Itapemirim – ES

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição até o dia 06 de outubro de 2022, diretamente pelo site da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Classificação do processo seletivo – Cachoeiro de Itapemirim – ES

O processo seletivo da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim será realizada por classificação através de análise de certificado de pós-graduação lato e stricto sensu, experiência profissional e curso de formação.

A classificação dos candidatos será processada eletronicamente, com base nos dados informados no formulário de inscrição, considerados os critérios de pontuação estabelecidos neste edital.

Exclusivamente para os candidatos que mantiveram vínculo com a Prefeitura Municipal

de Cachoeiro de Itapemirim, a contagem do tempo de serviço, na função pleiteada, será

automaticamente realizada no momento em que o candidato digitar o seu CPF, considerando,

para todos os candidatos, a data limite de entre os dias 02 de janeiro de 2012 a 30 de agosto de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso da cidade de Cachoeira de Itapemirim 2022.