CadÚnico 2022: Veja como se inscrever e atualizar seus dados

O Cadastro Único se trata de um sistema utilizado pelo Governo Federal, em que reúne os dados pessoais de famílias em situação de vulnerabilidade. Por meio do CadÚnico, milhares de brasileiros podem ser beneficiados por programas sociais.

Por esse motivo, é importante que as famílias tenham os seus dados à disposição do Governo, que pode as beneficiar automaticamente com algum benefício social.

Quem pode ser cadastrado?

Famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606);

(R$ 606); Famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636);

Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

Pessoas que moram sozinhas, nomeadas famílias unipessoais;

Pessoas que vivem em situação de rua, sozinhas ou com a família.

Como se inscrever no CadÚnico?

É importante salientar que a inscrição da família no CadÚnico é realizado de forma presencial nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento do sistema. Durante o procedimento, o atendente realiza uma entrevista com o responsável familiar, que deverá apresentar alguns documentos que comprove a condição atual.

O responsável pela família deve ter, no mínimo, 16 anos de idade, possuir CPF ou título de eleitor e ser, preferencialmente, mulher. Neste sentido, será necessário estar com o seu CPF ou título de eleitor em mãos e ceder pelo menos um dos documentos citados abaixo de cada membro da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.

Vale ressaltar que o Governo Federal recentemente autorizou que os cidadãos fizessem uma pré-inscrição no banco de dados através do aplicativo oficial. Veja o passo a passo a seguir:

Antes de qualquer coisa, o cidadão deve ter uma conta na plataforma Gov.br. Basta:

Acessar o site Gov.br e clicar em “Entrar”, no canto superior direito da tela; Informar o número do CPF e tocar em “Continuar”; Na sequência, será necessário marcar a caixa de seleção para concordar com os termos e tocar em “Continuar”; Agora, o cidadão deverá escolher entre seguir com o cadastro por meio das informações de uma conta bancária ou apertar em “Tentar de outra forma”; Caso seja indicada a segunda opção, será necessário responder o questionário e tocar em “Confirmar”; O sistema enviará um código de segurança para o e-mail e o número de celular cadastrados. Para finalizar, basta informar o código recebido e criar uma senha de acesso.

Após realizar essa operação, baixe o aplicativo do CadÚnico e faça o pré-cadastro:

Baixe o aplicativo CadÚnico, disponível para Android ou iOS; Toque “Seguinte” para ter acesso ao menu inicial; Faça o login com o CPF e a senha cadastrados no portal Gov.br; Leia os termos de uso com atenção e selecione “Li e concordo”; Confirme se você é o responsável familiar; Na sequência, clique em “Ir para o pré-cadastro” e preencha os dados.

Depois de inserir as informações, você terá até 120 dias comparecer a um posto de atendimento (CRAS) para finalizar o cadastro.

Entrevista para inscrição no CadÚnico

Esta é uma das etapas mais importantes do processo, o entrevistador social fará algumas perguntas referentes a vários aspectos da realidade da família, como:

Quem são os membros da família;

Características do domicílio;

Despesas;

Presença de membro com deficiência na família;

Grau de escolaridade dos integrantes;

Características de trabalho e remuneração dos integrantes da família; e

Se a família é indígena ou quilombola.

Como atualizar os dados no CadÚnico?

Com a realização da inscrição no CadÚnico, a família obrigatoriamente deve atualizar os seus dados a cada dois anos. Porém, em casos alterações, como mudança de endereço da residência, por exemplo, a informação deve ser repassada.

Neste caso, o próprio cidadão deve procurar um CRAS ou acessar o aplicativo oficial para atualizar os seus dados. Vale ressaltar que o Governo realiza uma revisão cadastral todos os anos e, caso as informações não sejam atualizados em um prazo de 4 anos, o registro pode ser excluído do sistema.