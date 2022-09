CadÚnico libera NOVO Kit Antena Digital; saiba com obter o equipamento

Onde o Kit Antena Digital será oferecido?

O 5G no Brasil já está disponível em 22 capitais do país: Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Vitória, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina.

Recentemente, no último dia 19 de setembro, as últimas sete capitais acima passaram a receber a tecnologia. Estas localidades estavam no pacote de capitais com prazo ampliado para início das operações do 5G no país, que já atuava nas outras 15 primeiras.

A ideia era que a tecnologia estivesse presente em todas as capitais do país desde 31 de julho. No entanto, a Anatel acabou adiando o cronograma pelo menos duas vezes, por conta do atraso da entrega dos filtros que evitam que o 5G interfira em outros serviços profissionais de satélite. Além disso, problemas logísticos atrasaram a entrega dos equipamentos.