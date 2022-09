Caixa anuncia liberação do PIS/Pasep para mais de 10 milhões de trabalhadores

A Caixa Econômica Federal anunciou que cerca de 10,6 milhões de trabalhadores têm saldo disponível do PIS/Pasep para saque. De acordo com a instituição financeira, o montante esquecido se refere as cotas do fundo, acumuladas em R$ 24,6 bilhões.

Os recursos são de direito dos trabalhadores que atuaram com a carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988, desde que ainda não tenham retirado os valores de suas contas. Caso o titular tenha falecido, seus dependentes legais podem solicitar o benefício.

Fundo PIS/Pasep

A Medida Provisória (MP) 946, publicada em 2020, foi a responsável por extinguir o Fundo PIS/Pasep e transferir os recursos para Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Isso significa que a quantia migrou para as contas de FGTS em nome dos trabalhadores. Cerca de 340 mil pagamentos foram realizados até 31 de julho deste ano, totalizando R$ 943 milhões.

Como consultar?

A consulta dos valores pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS. O programa está disponível tanto na versão para celulares Android e iOS. O trabalhador pode consultar se possui ou não direito às cotas do fundo PIS/Pasep pelo aplicativo.

O beneficiário, caso prefira, poderá se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal para verificar se possui dinheiro disponível nas cotas do fundo PIS/Pasep.

Como sacar?

Os saques das costas do PIS/Pasep podem ser realizados nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica, ou em uma unidade das Casas Lotéricas através do Cartão Cidadão e senha. Vale ressaltar que essas opções são disponíveis para valores de até R$ 3 mil.

Para resgates com valor superior a R$ 3 mil, basta comparecer à alguma agência da Caixa e apresentar algum documento oficial de identificação com foto, como RG e Carteira de Trabalho, por exemplo.

Todavia, caso o trabalhador já tenha falecido, os seus dependes ou herdeiros podem sacar a quantia. Para isso, basta ir até uma agência da Caixa com a certidão de óbito ou inventário para sacar o PIS/Pasep.