Caixa Tem e Whatsapp: Saiba como recuperar o seu acesso bloqueado

Você deve saber que o Caixa Tem, carteira digital da Caixa Econômica Federal, teve sua criação em 2020 para viabilizar os pagamentos do Auxílio Emergencial. Desde então, o aplicativo vem recebendo muitas atualizações e permite ao usuário realizar uma série de operações, como pagamento de contas regulares, transferências bancárias, entre outras praticidades.

No entanto, em algumas circunstâncias, como inconsistências no cadastro ou reforço da segurança, é possível que a conta passe por um bloqueio Contudo, não é motivo para se desesperar. A boa notícia é que é possível desbloquear o acesso do Caixa Tem pelo WhatsApp. A saber, o procedimento é simples e prático, tudo pelo celular.

Desbloquear o aplicativo pelo WhatsApp

Assim, se você precisar desbloquear o Caixa Tem, basta acessar o WhatsApp. Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Acesse sua conta com seu CPF e senha;

No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”;

O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp;

Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o processamento da ação pode demorar até 48h. Caso o acesso não seja liberado após esse período, a indicação é procurar uma agência da instituição financeira. Na ocasião, será necessário apresentar um documento de identificação oficial para autorizarem o dispositivo.

Cartão de crédito do Caixa Tem

A princípio, é importante destacar que o cartão é concedido pela instituição financeira aos cidadãos que possuem uma conta poupança social digital na plataforma. A aprovação depende de uma análise de crédito que considera o score do consumidor entre outros fatores.

No entanto, até o momento, não há informações quanto ao limite de crédito, mas, possivelmente será diferente para cada cliente, uma vez que dependerá do perfil de cada um.

Ademais, uma das principais vantagens do cartão é a possibilidade de fazer compras à vista para pagar em até 40 dias. O cartão ainda conta com os seguintes benefícios aos seus clientes:

Sem anuidade ou taxas de manutenção;

Cartão adicional grátis;

Cartão virtual;

Compras no exterior;

Vantagens do programa Vai de Visa.

Em conclusão, caso tenha ficado com dúvidas, entre em contato pelo telefone 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais regiões).