Caixa Tem libera R$3.000 via aplicativo hoje; evite erros e saque o dinheiro

Atenção, brasileiros. Atualmente, o Governo libera uma linha de crédito que disponibiliza até R$ 1.000,00 para pessoa física e até R$ 3.000,00 para Microempreendedor Individual (MEIs). A princípio, milhares de trabalhadores têm sua solicitação negada quando solicitam um empréstimo do Caixa Tem, mas ainda não sabem que existem alguns motivos bem específicos para isso acontecer

Nesse sentido, o que a pessoa tem que entender o porquê disso acontecer, principalmente agora que a Caixa Econômica Federal lançou um programa de simplificação para empreendedores.

Em primeiro lugar, é importante destacar que o empréstimo Caixa Tem tem como objetivo fornecer recursos para quem busca expandir ou aprimorar seus negócios, criando formas de estimular o empreendedorismo de massa, com o empréstimo do Caixa Tem focando na formalização de pequenos negócios.

Para entender as situações que comprometem a liberação do crédito, continue lendo a matéria do Notícias Concursos.

Caixa Tem libera R$3.000 via aplicativo, mas erros podem impedir crédito; veja como evitar

Muitos brasileiros relataram que seus pedidos de empréstimo Caixa Tem foram rejeitados, frustrando todos os planos feitos até então. Apesar da grande comodidade oferecida na hora do pedido, a Caixa explicou que, sim, existem alguns motivos pelos quais um empréstimo pode ter o status negado. Veja quais são

1.Inserção de dados incorretos no preenchimento

Para pedir um empréstimo pelo SIM Digital, o banco avalia todas as informações passadas durante o preenchimento do Cadastro Caixa Tem. Nesse caso, ao inserir alguma informação errada ou falsa, há uma grande probabilidade de que sua solicitação seja rejeitada.

Se isso acontecer, os indivíduos podem renovar seu cadastro e corrigir erros quando tiverem tempo, mas neste caso o prazo para novas oportunidades de aprovação é de 10 dias.

2.Ter dívidas em um valor acima de R$ 3 mil

Outra possibilidade de ter um empréstimo negado no Caixa Tem é se o cidadão tinha uma dívida até o dia 31 de dezembro de 2022 com valor superior a R$ 3.000,00 exceto para financiamento da casa própria. Vale ressaltar também que esta é uma regra do Regulamento MTP nº 660.

3.O solicitante não estar enquadrado nas propostas do SIM Digital

Como já mencionamos, as microfinanças Caixa Tem são voltadas para a formalização de empreendedorismo e pequenos negócios. Portanto, somente aqueles com essa finalidade podem se candidatar. Caso sua situação se desvie dessa recomendação, você pode não receber o valor liberado.

E por falar em quem não se enquadra, vale ressaltar que os recursos do Caixa Tem não podem ser usados para pagar contas pessoais, então, quem quiser fazer um empréstimo para esse fim, deve optar pelo tradicional Crédito Caixa Tem.

Por fim, em termos de juros, o modelo de empréstimo do Caixa Tem possui uma taxa de 3,99% ao mês. Isso é um pouco superior ao que um SIM digital cobra. Assim, os números que variam de 1,95% a 1,99% ao mês.

Empréstimo Caixa Tem concede até R$3 mil

O microcrédito tem dois públicos alvos, as pessoas físicas que querem empreender e os microempreendedores individuais (MEIs). As condições para cada um são as seguintes:

Pessoas físicas: crédito de até R$ 1 mil, taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses.

Pessoas jurídicas (MEI): crédito de até R$ 3 mil, taxas de juros a partir de 1,99% ao mês e até 24 meses para pagar.

Vale ressaltar que os empréstimos também estão disponíveis para negativados, desde que sua dívida não ultrapasse R$ 3 mil. No caso dos MEIs, é preciso ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço.