CAIXA TEM: Se você atualizar o aplicativo você pode solicitar ESTE dinheiro na hora; veja o passo a passo

O aplicativo Caixa Tem só cresceu após a sua criação em 2020. Atualmente, a carteira digital oferece uma série de serviços, entre eles um microcrédito destinado a pessoas físicas que desejam empreender e aos Microempreendedores Individuais (MEI).

No entanto, para ter acesso a modalidade de crédito é necessário atualizar a plataforma digital. Pensando nisso, criamos um passo a passo para que você possa realizar o procedimento corretamente.

Atualização do Caixa Tem

1º Passo: Faça o login

Abra o aplicativo Caixa Tem no seu celular (Android ou iOS) e faça o login com o número do seu CPF (Cadastro da Pessoa Física) e senha.

2º Passo: Toque no botão para a atualização

No menu inicial, procure pela opção “Atualize seu cadastro” e então, clique nela. Caso esteja com o documento de identificação em mãos, clique em “Entendi, vamos começar”, já na tela seguinte.

3º Passo: Confirme os dados de localização

O sistema informará o seu endereço em primeiro lugar, caso esteja correto, clique em “Sim, está correto”. Porém, se você mudou de endereço, clique em “O meu endereço mudou”.

Para finalizar esta etapa, na tela seguinte, informe se nasceu no Brasil (BR) ou não e, logo em seguida, clique em “Próximo”.

4º Passo: Informe sua renda mensal

Agora, clique em “Entendi, vamos lá” para responder as questões sobre renda e patrimônio. A cada etapa do questionário, será necessário clicar em “Próximo” para continuar.

5º Passo: Confirme os dados informados

Esta etapa é muito importante para que qualquer erro no preenchimento seja corrigido. Caso esteja tudo ok, é só clicar em “Confirmar”.

6º Passo: Valide o seu cadastro com o envio de um documento

Para finalizar o procedimento, clique em “Continuar” e escolha o tipo de documento que será anexado. Siga as últimas instruções e finalize a operação.

SIM Digital

O microcrédito tem dois públicos alvos, como mencionado acima. Confira cada uma delas a seguir:

Pessoas físicas: crédito de até R$ 1 mil, taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses.

Pessoas jurídicas (MEI): crédito de até R$ 3 mil, taxas de juros a partir de 1,99% ao mês e até 24 meses para pagar.

Vale ressaltar que os empréstimos também estão disponíveis para negativados, desde que sua dívida não ultrapasse R$ 3 mil. No caso dos MEI, é preciso ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço.

Como solicitar o crédito?

Para pessoas físicas

Será necessário baixar ou atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem e realizar os seguintes passos:

Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Para pessoas jurídicas (MEI)

Na prática, o requerente terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).