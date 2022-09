Caixinhas do Nubank: Entenda a nova ferramenta e organize suas finanças

O Nubank criou uma nova ferramenta para auxiliar os clientes na hora de guardar o seu dinheiro e organizar os seus objetivos. As “Caixinhas” já estão disponíveis no aplicativo do banco digital e são simples de serem usadas.

A novidade é muito vantajosa para quem deseja reservar parte dos seus recursos para viajar, para comprar um carro novo, ou para comprar um celular, por exemplo. Todos esses objetivos podem ficar bem divididos dentro do app.

Caixinhas do Nubank

A proposta inicial é ajudar os clientes a organizarem as suas metas financeiras, de modo que eles separam o seu dinheiro para cada objetivo em específico. Em suma, as Caixinhas são como pastas poupanças, que podem ser personalizadas conforme o perfil da pessoa.

Além disso, o dinheiro reservado pode passar por rendimentos, por meio de aplicação em algum investimento, como o Nu Reserva Imediata, que possui rentabilidade acima de 100% do CDI. As caixinhas podem ser personalizadas de acordo com cada meta desejada, e o usuário pode acompanhar o processo até seu objetivo ser alcançado.

O Nubank dispõe caixinhas prontas para os clientes. No entanto, não existe um limite de pastas a serem criadas e elas podem ser personalizadas de acordo com cada meta. As pastas de reserva já prontas da fintech são:

Reserva de emergência;

Reformar a casa;

Focar na carreira;

Meu sonho de consumo;

Fazer uma viagem.

Para quem a utilização das Caixinhas é vantajosa?

Elas podem ser úteis para ajudar quem deseja ter maior organização financeira, a fim de realizar metas específicas e objetivos pessoais. Com a separação dos recursos, os usuários conseguem ter mais clareza quanto ao alcance de cada alvo estabelecido.

Os valores das Caixinhas podem ser movimentados?

A princípio, o dinheiro guardado em uma Caixinha pode ser solicitado a qualquer momento, no entanto, é necessário aguardar um dia útil para que fique disponível. Contudo, nos casos em que os recursos forem aplicados em investimentos, será necessário verificar as regras do produto.

Como saber se as Caixinhas foram liberadas para mim?

Para se certificar de que você tem o recurso Caixinhas, basta abrir o aplicativo e verificar se na interface principal aparece o botão “Caixinhas”. Caso tenha, é só selecionar e, depois, tocar em “Começar a guardar”. Vale salientar que o novo serviço está sendo liberado gradualmente aos clientes. No entanto, em setembro todos já estarão com a ferramenta disponível.