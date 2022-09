Câmara de Gouvelândia – GO anuncia Concurso público

No estado de Goiás, a Câmara Municipal de Gouvelândia anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 04 vagas em cargos de nível fundamental e médio no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (1 vaga); Recepcionista (1 vaga); Controlador Interno (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 2.000,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de setembro de 2022 a 17 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ITEC Online. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 70,00, possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 27 de setembro de 2022 a 5 de outubro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; atualidades; informática; conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 30 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

RECEPECIONISTA: Atuar na recepção, atender e filtrar ligações, anotar recados e receber visitas, fazer o direcionamento de ligações, envio e controle de correspondências, prestar apoio em ligações e pesquisas para a diretoria, prestar apoio na organização, gestão da agenda e ligações da diretoria, arquivar documentos, esclarecer dúvidas, responder perguntas gerais sobre a Câmara ou direcionar as perguntas para outros funcionários qualificados a responder, enviar e receber correspondências, processar a correspondência recebida ( pacotes e mensagens ),organiza-los e distribuir para o destinatário executar arquivamento de documentos, marcar reuniões, controlar as chaves e registrar informações.

MOTORISTA: Dirige automóveis utilizados no transporte oficial de passageiros; Registra no mapa de controle, dados referentes a itinerário, horário de saída e chegada e outros; Mantém o veículo sob sua responsabilidade em perfeito estado de conservação e condições de funcionamento, comunicando a quem de direito as falhas verificadas; Efetua pequenos reparos de emergência; Providenciar abastecimento dos veículos; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2022

