Câmara de Inhapim – MG anuncia Concurso público

Localizado a 274 km da capital Belo Horizonte/MG, a Câmara Municipal de Inhapim anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de ensino fundamental incompleto no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (1 vaga); Serviçal (1 vaga); e Zelador (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.032,35 a R$ 2.535,87, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 26 de setembro (a partir das 10h) até o dia 26 de outubro de 2022, no endereço eletrônico oficial da Creative Group. O valor da inscrição está fixo em R$ 30,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 20 de novembro de 2022, às 8h.

Atribuições

ZELADOR: Inspecionar corredores, pátios, áreas e instalações do prédio, verificando as necessidades de limpeza, reparos, condições de funcionamento de parte elétrica, hidráulica e outros aparelhos, para sugestão à administração, dos serviços necessidades; Providenciar serviços de manutenção geral, trocando lâmpada e fusíveis, efetuando pequenos reparos e requisitando pessoas habilitados para os reapros de bombas, caixas d`água, extintores, portões e outros, para assegurar as condições de funcionamento e segurança das instalações devidamente autorizado pelo Presidente de Casa e evitando gastos desnecessários; entre outros atividades.

MOTORISTA: Dirigir automóveis utilizados no transporte oficial de passegeiros; Vistoriar o veículo a ser utilizado, verificando o nível de água, combustível e lubrificante e outros; Executar a programação e itinerário estabelecidos pelas ordens de serviço; Inspecionar as partes vitais do veículo, comunicado a quem de direito as falhas verificadas; Providenciar o abastecimento do veículo; entre outros atividades.

SERVIÇAL: Fazer limpeza em geral, varrendo, lavando, removendo o pó, encerando dependências e limpando móveis, janelas, portas, equipamentos e outros; Preparar a servir café, chá, lanches e outros; Realizar os serviços de copa-cozinha em aoio às reuniões da Câmara Municipal, de suas comissões e quaisquer outras reuniões que realizarem em suas dependências; entre outros atividades.

EDITAL 001/2022

