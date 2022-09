Câmara de Planalto Alegre – SC abre Concurso público

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Planalto Alegre abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de uma vaga, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de secretario administrativo.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham nível superior e oferta salário mensal no valor de R$ 2.488,32, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 3 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Rhema Concursos. O valor da inscrição está fixo em R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática básica, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Assessorar a mesa diretora em toda a questão que lhe competir; Dirigir a assessorar os servidores, proporcionando o correto desenvolvimento dos trabalhos de administração geral; Dirigir a gerencia administrativas sob sua responsabilidade, coordenando, assessorando, realizando a elaboração da folha de pagamento, compras, licitações, contratos, telefonia, atendimento e recepção; Dar cumprimento à legislação trabalhista/ Estatuto do Servido Público Municipal, da saúde dos servidores, de licitações e contratos, Realizar a gestão de pessoal /Recursos Humanos na Câmara Municipal; Determinar e autorizar aquisições e contratação de pequeno vulto ou solicitar autorização à presidência para realiza-las; Analisar licitações e contratos em todas as suas fases, propondo alterações ou adequações que se fizerem necessárias; Determinar os procedimentos de emissão das autorizações de ordem de compra aos bens adquiridos ou serviços contratados pela câmara; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2022

