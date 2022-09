Câmara de Taboão da Serra (SP) tem concurso aberto para cargos de nível fundamental a superior

A Câmara Municipal de Taboão da Serra, em São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público com objetivo de contratar profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro das áreas de serviços gerais, administrativa e informática.

Os salários vão de R$ 1.815,00 a R$ 6.225,00 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Avança SP.

Vagas e salários Câmara Municipal de Taboão da Serra – SP

Ao todo, a Câmara Municipal de Taboão da Serra oferece 16 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 1 é para cargo de ensino fundamental, 14 para cargos de ensino médio ou técnico e 01 para carreira de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Auxiliar de administração – 11 vagas;

Técnico de tecnologia da informação – 2 vagas;

Vigia – 1 vaga.

Nível Superior

Analista de tecnologia da informação – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela câmara de Taboão da Serra variam entre R$ 1.815,00 a R$ 6.225,00, dependendo do cargo.

A vaga de nível fundamental oferece salário de R$ 1.815,00, para o cargo de auxiliar de serviços gerais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 2.025,00 a até R$ R$ 4.725,00, dependendo do cargo pretendido.

O salário para o cargo de analista de tecnologia da informação em nível superior é de R$ 6.225,00.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Câmara Municipal de Taboão da Serra é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Câmara Municipal de Taboão da Serra – SP

Os interessados em participar do concurso da Câmara Municipal de Taboão da Serra têm até o dia 24 de outubro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Avança SP.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 45,00 a R$ 79,00, dependendo do cargo.

Os candidatos desempregados e aqueles que recebem até um salário mínimo mensal e são residentes da cidade de Taboão da Serra tem direito a isenção da taxa de inscrição.

Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar o site da Avança SP até o dia 27 de setembro e fazer a solicitação.

Etapas concurso Câmara Municipal de Taboão da Serra – SP

O concurso da câmara municipal de Taboão da Serra avaliará os candidatos por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

O Concurso Público consistirá apenas nessa fase com aplicação da prova prevista para o dia 27 de novembro de 2022, no Município de Taboão da Serra, conforme opção de cargo indicada pelo candidato no Formulário de inscrição, nos seguintes períodos:

a) Período da manhã: para os cargos do Período 1 do Capítulo 4, a ser realizada às 09 h; b) Período da tarde: para os cargos do Período 2 do Capítulo 4, a ser realizada às 14 h;

A prova objetiva é comum para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática e informática básica) e conhecimentos específicos que variam de acordo com o cargo pretendido.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do concurso da Câmara Municipal de Taboão da Serra.