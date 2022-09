Câmara Municipal de Ingaí – MG promove Concurso público

Em Minas Gerais, Câmara Municipal de Ingaí promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em diferentes áreas.

As oportunidades são para os cargos de contador público (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (1 vaga); auxiliar administrativo (1 vaga); e secretário (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 3.000,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de novembro (a partir das 15h) até às 15h do dia 16 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da ELO Assessoria em Serviços Públicos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais, informática, legislação e/ou conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 15 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: a) na função de servente: – assear todas as dependências da Câmara Municipal e prédio porventura utilizados na realização de seus serviços; – varrer, encerar e lustrar pisos; – espanar, limpar e polir os móveis e equipamentos de qualquer ordem, limpando carpetes, paredes, portas, etc.; – assear (lavar) banheiros, varrendo, limpando e desinfetando pias e sanitários, substituindo toalhas e papéis a fim de manter a higiene completa das instalações; entre outras atividades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: a) nas funções administrativas gerais: – realizar serviços de escritório, arquivando documentos, carimbando, protocolando, colhendo assinaturas, fornecendo numeração de correspondências, entre outros; – digitar textos (documentos, tabelas, etc.); – operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros; entre outras atividades.

SECRETÁRIO(A): a) na função de agente responsável pelas atividades de coordenação, gerenciamento e apoio aos trabalhos legislativos e administrativos: – participar ou desenvolver estudos, levantamentos, planejamento e implantação de serviços e rotinas de trabalho; – assessorar a administração da Câmara Municipal, as comissões e os vereadores no planejamento, coordenação, orientação e direção das atividades relacionadas ao processo legislativo e de protocolo da Câmara; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

