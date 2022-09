Câmara Municipal de Mira Estrela – SP abre Concurso público

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Mira Estrela abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de uma vaga no cargo de agente administrativo e apoio legislativo.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. O salário oferecido será de R$ 2.735,43 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15h do dia 16 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da ABCP. O valor da inscrição está fixo em R$ 50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos; mais prova dissertativa. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

I – proceder na elaboração e andamento de processos e procedimentos de competência da Câmara de Vereadores; II – redigir expedientes administrativos tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; ordens de serviço, instruções, bem como elaborar, sob orientação da Mesa Diretora ou do Vereador, minutas de exposições de motivos, projetos e anteprojetos de lei, decretos legislativos, portarias, resoluções, requerimentos, proposições, indicações, dentre outros expedientes da rotina legislativa; III – participar e secretariar as sessões da câmara, comissões de estudo, de inquérito e de reuniões de trabalho, lavrando as respectivas atas, auxiliar a Mesa Diretora na organização e andamento da pauta das sessões; IV – executar o registro da expedição e recebimento da correspondência; V – realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem licitação; VI – recepcionar o público em geral quando solicitado; VII – realizar protocolos em geral; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022

