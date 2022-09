Câmara Municipal de Taquara – RS promove Concurso público em todos os níveis

No estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de Taquara promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Agente de Segurança (1 vaga); Oficial Legislativo (1 vaga); Contador (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (2 vagas); Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.500,00 a R$ 5.040,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 3 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação La Salle. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 130,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico; legislação; e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 6 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar serviços de apoio, limpeza e conservação da Câmara de Vereadores de Taquara; fazer a distribuição e organização de móveis e utensílios nos diversos locais sob seus cuidados; proceder à limpeza dos imóveis e móveis que integram a Câmara de Vereadores de Taquara; executar tarefas de recebimento e entrega de materiais e objetos; entre outras atividades.

AGENTE DE SEGURANÇA: Executar tarefas de vigilância, conservação e guarda do patrimônio público da Câmara de Vereadores; fiscalizar a entrada, movimentação interna e saída de veículos em áreas privativas de estacionamento da Câmara Municipal; executar o disciplinamento geral do trânsito interno no estacionamento da Câmara, segundo normas superiores; zelar pela segurança dos veículos estacionados em áreas reservadas à Câmara Municipal; entre outras atividades.

OFICIAL LEGISLATIVO: Execução de trabalhos relativos ao andamento das diversas Seções Administrativas da Câmara Municipal de Vereadores, mediante a aplicação das normas e regras estabelecidas para cada setor; Dar andamento em processos administrativos, executando expedientes via digitação ou datilografia; Manter organizados arquivos, pastas, documentos e o ambiente do seu setor de atuação; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

