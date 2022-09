Câmara Municipal de Uruana – GO anuncia Concurso público

No estado de Goiás, a Câmara Municipal de Uruana faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 12 vagas em cargos de fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de zelador (1 vaga); auxiliar de secretaria (3 vagas); guarda (2 vagas); motorista (1 vaga); office boy (1 vaga); secretário administrativo (2 vagas); controlador interno (1 vaga); gestor legislativo (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.450,00 a R$ 5.000,00, por carga horária de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Itec Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais, atualidades e informática e/ou legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 13 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SECRETARIA: Executar serviços da rotina administrativa, envolvendo recepção e distribuição de correspondências e documentos, confecção de cópias, serviços externos e outras tarefas de apoio administrativo; Enviar e receber correspondências; Organizar arquivos; Assessorar os demais colaboradores da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal; entre outras atividades.

CONTROLADOR INTERNO: Planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades pertinentes à respectiva área de competência; Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar os atos contábeis, gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Câmara; Comprovar a legalidade, avaliar os resultados e recomendar medidas de ajuste, quanto a eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária; entre outras atividades.

GESTOR LEGISLATIVO: Descrição Sumária da Função: Executar trabalhos que envolvam a elaboração de projetos de leis e outras proposituras, interpretação e aplicação das leis e normas administrativas, atendimento ao público, recursos humanos e materiais; Executar e desenvolver trabalhos de suporte administrativo que envolva serviços de informação, redação, digitação, expedição, distribuição e arquivamento de documentos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

?