Câmara Municipal de Vacaria – RS anuncia Concurso público: Até R$4,5 mil

No estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de Vacaria anuncia abertura de um novo edital de concurso píublico cujo objetivo é ocupar uma vaga no cargo de assessor de comunicação.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham nível superior em comunicação social com habilitação em jornalismo, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital. O salário oferecido será no valor de R$ 4.517,70 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos, ou presencialmente, na Câmara Municipal, localizado na Rua Júlio de Castilhos, nº 1.302, no horário das 9h às 11h e das 13h30 às 17h, em dias úteis. O valor da inscrição está fixo em R$ 200,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; informática; legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 3 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Executar as atividades relacionadas com assessoria de imprensa e comunicação da Câmara, divulgar as atividades desenvolvidas nas sessões plenárias, nas Comissões, pelos Vereadores, Mesa Diretora e Presidência da Casa, junto aos veículos de comunicação, organizar e manter cadastro de veículos de comunicação e de profissionais da imprensa, redigir textos para confecção de impressos institucionais, elaborar informativos internos, realizar serviços de fotografia, filmagens gravações e edições de áudio e vídeo, organizar o acervo das fotografias, áudios e vídeos da Câmara, execução e manutenção de arquivos de notícias relativas à Câmara Municipal e Vereadores, manter atualizado o módulo de notícias do Site da Câmara, elaborar e conduzir cerimoniais e executar tarefas afins, por determinação superior.

EDITAL nº 001/2022

