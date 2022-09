Voltado para a qualificação profissional por meio da transformação digital, o Caminho Digital oferece 5,5 milhões de vagas distribuídas em 134 capacitações nas áreas de tecnologia da informação, produtividade e finanças, de acordo com recente divulgação do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

Caminho Digital: plataforma 4.0 capacita profissionais e empreendedores

O programa funciona em plataforma desenvolvida em parceria com a Microsoft – A Escola do Trabalhador 4.0, destaca a divulgação oficial. Os cursos são online e gratuitos e auxiliam os trabalhadores que procuram uma vaga no mercado de trabalho ou para que objetiva se tornar um empreendedor.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), as opções vão desde os conhecimentos mais básicos, para aqueles com pouca familiaridade com informática; passando por cursos de nível intermediário, para o trabalhador que deseja se aprimorar; e alcançam também os que já têm nível avançado de conhecimento.

Opções

Opções oferecidas para os iniciantes:

“Trabalhe com computadores”,

“Acesse informações online”,

“Crie conteúdo digital”,

“Comunique-se online” e

“Participe online com segurança e responsabilidade”.

Para os que já possuem conhecimento intermediário, o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) destaca que as opções são variadas, como “Introdução à programação” e “Produtividade pessoal (Word, Excel, Power Point)”. Além disso, Power BI, inteligência artificial e engenharia de dados são temas voltados para os que possuem conhecimento avançado, ressalta o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

Para o empreendedor

Já para os empreendedores, a Microsoft, em parceria com a XP Investimentos, elaborou uma série de cursos em educação financeira e Excel como “Relacionamento com dinheiro”, “Como organizar as finanças” e “Como aprender sobre investimentos”.

Sendo assim, são assuntos bastante relevantes e atuais. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), para fazer a inscrição acesse a Plataforma no endereço https://cadastro.escoladotrabalhador40.com.br/, faça login e selecione o curso desejado.

Teste de carreira

Além disso, devido à grande variedade de cursos oferecidos, o trabalhador tem a opção de, primeiramente, fazer um teste de carreira, que vai direcioná-lo para a qualificação necessária para que ele alcance o objetivo profissional desejado.

Durante a realização do curso, a Microsoft oferece acesso gratuito ao Office, para que o trabalhador possa praticar seus conhecimentos. Também são oferecidas aulas ao vivo com a metodologia de fixação de conteúdo e tutoria online.

Atualização profissional

Todos os cursos têm a certificação do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e da Microsoft. O programa atende à grande necessidade do mercado de trabalho por profissionais que tenham conhecimento na área.