Candidato a Deputado Estadual Guilherme Lopes realiza caminhada histórica em Penedo

Foi o maior encontro político promovido nas ruas da cidade por um candidato na disputa para a Assembleia Legislativa

O dia 29 entrou para a história de Penedo. O motivo é a grande caminhada realizada por um candidato político ao cargo de Deputado Estadual em campanha na cidade, demonstração incontestável do apoio popular para o penedense Guilherme Lopes.

Do ponto de concentração, na Praça São Judas Tadeu, até o local do comício, no Barro Vermelho, milhares de pessoas acompanharam o jovem ao lado do também candidato ao cargo de Deputado Federal Luciano Amaral e o Prefeito Ronaldo Lopes.

Todos os presentes deram demonstrações de apoio a Guilherme, mostrando a certeza da vitória. Vestindo a camisa com slogan “Alagoas Agora Tem Vez”, ribeirinhos destacaram a importância de elegerem o filho de Penedo no dia 02 de outubro, pois é o nome que vai representar os penedenses na câmara legislativa. “Precisamos de representante e participar dessa linda caminhada é a demonstração da certeza do meu voto em Guilherme. E ver essa multidão alegra meu coração, pois a vitória vem”, ressalta Jorge Gonçalves.

Em publicação nas redes sociais, Guilherme agradeceu todo o carinho que recebeu da população, ‘’Que satisfação enorme viver esse dia e essa caminhada com cada um de vocês! Obrigado de coração pela presença de cada um que tem apoiado esse projeto. Junto com o prefeito Ronaldo Lopes, o futuro deputado federal Luciano Amaral e grandes lideranças da nossa região, levamos para as ruas de Penedo uma grande multidão’’.

Luciano Amaral, candidato a Deputado Federal com número 4343, também foi ovacionado pelos eleitores e reafirmou seu compromisso em trabalhar pelo município, ‘’nossa caminhada em Penedo foi linda, prometo fazer muito por Penedo. Só gratidão pelo povo ribeirinho”, finalizou.

O Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes aproveitou o comício para falar sobre a importância e os benefícios da vitória de Guilherme e Luciano para Penedo, ‘’Eles são duas pessoas comprometidas e preparadas para representar o povo penedense na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Com certeza, ajudarão nossa cidade a se desenvolver’’.

Faltando 03 dias para as eleições, Guilherme Lopes, 15888, é nome considerado como certo para representar Penedo como Deputado Estadual.