CantuStore abre vagas de emprego pelo país; veja os novos cargos

A plataforma de logística e tecnologia, CantuStore, divulgou recentemente novas oportunidades de trabalho em cidades do Brasil. Para tornar-se um dos novos membros será fundamental atender aos requisitos e se identificar com a cultura da companhia, além de morar em regiões onde as vagas estão sendo oferecidas. Continue lendo e veja como se cadastrar.

CantuStore anuncia novas posições de trabalho em cidades brasileiras

A CantuStore é uma empresa especialista em pneus, oferecendo aos seus clientes uma plataforma que viabiliza soluções completas para o setor. Presente em mais de quinze estados brasileiros, hoje possui 36 unidades ativas, além de centros de distribuição e comerciais que são pioneiros na área.

Buscando por novos colaboradores, a companhia quer alcançar profissionais que tenham o propósito de evoluir dentro da área escolhida, além de ser responsável e gostar da área que escolherem preencher.

Confira agora as vagas e regiões disponíveis divulgadas por meio da plataforma Gupy:

Assistentes para o Administrativo — Pouso Alegre;

Assistente para Administrativo de Venda — Itajaí;

Assistentes para E-commerce — Itajaí;

Assistente para Relacionamento — Itajaí;

Pessoa com Deficiência (banco de talentos) — Itajaí;

Consultor nível Técnico Comercial — Belo Horizonte;

Desenvolvedor Integração de Software — atuação remota ou Itajaí;

Designer — São Paulo;

Tecnologia da Informação (Estagiário) — Itajaí;

Gerente setor Comercial Regional nível Pleno — Juiz de Fora;

Jovem Aprendiz — Contagem;

Mecânico Alinhador — São Paulo.

Como enviar seu cadastro

Para ser um dos novos membros da empresa CantuStore, será necessário inscrever-se de maneira virtual através do link de participações.

