CantuStore abre vagas de emprego remoto e pelo país

A CantuStore é uma das empresas brasileiras em busca de colaboradores que possam agregar ainda mais sucesso em todas as atividades disponíveis. As oportunidades disponíveis estão divulgadas de forma remota e em diversas regiões do país.

CantuStore abre vagas de emprego remoto e pelo Brasil

Na busca de profissionais qualificados, a CantuStore está contratando pessoal para fazer parte da equipe de sucesso, recebendo salários compatíveis com o mercado e estabilidade financeira por meio de registro em carteira. Veja quais são os cargos disponíveis, a seguir.

Banco de Talentos – Pessoa com Deficiência

Assistente Administrativo Jr

Assistente de Catalogo

Assistente de Gestão de Pessoas

Banco de Talentos – Assistente de Atendimento ao cliente

Assistente de Logística

Almoxarife

Desenvolvedor (a) de Integração de Software

Almoxarife I

Analista de Gestão de Pessoas PL

Consultor Técnico Comercial

Analista de Logística

Analista de Suporte de TI – Hybris

Consultor Técnico Comercial

Analista de Suporte de TI – Salesforce

Analista de Suporte de TI – SAP

Analista de TI

Analista UX

Assistente Administrativo

Assistente Financeiro Contas a Pagar Pleno

Assistente Fiscal

Analista de Planejamento Financeiro

Banco de Talentos Almoxarife

Analista de Projetos

Analista de Segurança da Informação – Blue Team

Analista de Suporte de TI.

Como efetuar a inscrição

Para se candidatar a um dos cargos disponíveis na CantuStore, os interessados podem clicar na página de inscrição e cadastrar-se, de acordo com as exigências da função almejada. É importante lembrar que em algumas oportunidades será necessário apresentar experiência no cargo.

