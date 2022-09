CantuStore tem vagas de emprego pelo Brasil

A CantuStore, plataforma de logística e tecnologia que viabiliza soluções em pneus, guiando quem compra e apoiando quem vende, anuncia vagas de emprego pelo Brasil. Veja mais informações e como se candidatar.

CantuStore anuncia oportunidades de emprego

A CantuStore, uma das maiores distribuidoras de pneus do Brasil, presente em 17 estados com 31 filiais e 4 Centros de Distribuição e e-commerce pioneiro do produto, abre oportunidades de emprego. Dentre os cargos, estão:

Almoxarife – Luís Eduardo Magalhães;

Almoxarife – Serra/ES;

Almoxarife – Barueri;

Analista de Gestão de Pessoas PL – Itajaí;

Analista de Logística – Itajaí;

Analista de Logística SR – Itajaí;

Analista de Planejamento Financeiro – Itajaí;

Analista de Segurança da Informação – Blue Team – Itajaí e Remoto;

Analista de Suporte de TI – Itajaí;

Analista de Suporte de TI – Salesforce – Itajaí;

Analista de Suporte de TI – SAP – Itajaí e Remoto;

Analista UX – Itajaí e Remoto;

Assistente de Gestão de Pessoas – Itajaí;

Assistente de Logística – Itajaí;

Assistente de Logística JR – Itajaí;

Assistente Financeiro Contas a Pagar Pleno – Itajaí;

Assistente Fiscal – Itajaí;

Banco de Talentos Almoxarife – Itajaí/SC;

Banco de Talentos – Assistente de Atendimento ao cliente – Itajaí/SC;

Banco de Talentos – Pessoa com Deficiência – Itajaí/SC;

Consultor Técnico Comercial – Belo Horizonte;

Consultor Técnico Comercial – Parauapebas;

Desenvolvedor (a) de Integração de Software – Itajaí e Remoto;

Jovem Aprendiz – Itajaí;

Jovem Aprendiz – Barueri/SP;

Jovem Aprendiz – Serra/ES;

Jovem Aprendiz – Jaboatão dos Guararapes/PE;

Jovem Aprendiz – Contagem/MG;

Líder de Tesouraria – Itajaí;

Líder Operacional – Barueri;

Motorista – Itajaí;

Representante Comercial Araçatuba/SP – Araçatuba/SP;

Representante Comercial Araguaína/TO – Araguaína/TO;

Representante Comercial – Santana do Ipanema/AL;

Vendedor Externo – Chapadinha;

Vendedor Externo – Piracicaba.

Veja também: EuroChem abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na CantuStore, os interessados devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes a função de interesse e clicar em “Candidatar-se para a vaga“.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.