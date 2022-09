Carapicuíba (SP) abre processo seletivo para estagiários; 380 vagas e cadastro reserva

A prefeitura de Carapicuíba, no estado de São Paulo, irá contratar, por meio de processo seletivo, 380 estagiários para atuação em diferentes áreas da administração municipal.

As vagas destinam-se a estudantes de nível superior em diferentes especialidades.

As inscrições já estão abertas. O valor da bolsa auxílio é de R$ 900.

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Carapicuíba – SP

A Prefeitura do município de Carapicuíba oferece, por meio de processo seletivo, 380 vagas para preenchimento imediato e mais cadastro reserva.

As oportunidades são exclusivamente para candidatos de nível superior incompleto, que estejam entre o terceiro e sétimo semestre distribuídas entre as seguintes áreas de formação:

Nível Superior Incompleto

Administração de empresas – 50 vagas – mais CR;

Arquitetura e urbanismo – 30 vagas – mais CR;

Artes Cênicas – 4 vagas – mais CR;

Audiovisual – 1 vaga – mais CR;

Ciências Biológicas – 8 vagas – mais CR;

Ciências Contábeis – 8 vagas – mais CR;

Jornalismo – 5 vagas – mais CR;

Direito – 30 vagas – mais CR;

Educação Física – 36 vagas – mais CR;

Enfermagem – 15 vagas – mais CR;

Engenharia Ambiental – 15 vagas – mais CR;

Engenharia Civil – 30 vagas – mais CR;

Farmácia – 20 vagas – mais CR;

Pedagogia – 78 vagas – mais CR;

Serviço Social – 50 vagas – mais CR.

A bolsa auxílio oferecida para os estagiários de nível superior incompleto é de R$ 900,00. Todos para uma jornada de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, comprovar que é estudante de curso superior entre o terceiro e sétimo semestre, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Carapicuíba – SP

Os interessados em participar do processo seletivo de Carapicuíba SP devem realizar a inscrição entre o dia 23 de setembro de 2022, a 10 de outubro de 2022, diretamente pelo site da CIEE.

As inscrições são gratuitas.

Processo seletivo de estagiários Carapicuíba – SP

O processo de seleção será feito pelo CIEE, por intermédio de avaliação do coeficiente escolar, adotando-se o critério de maior média aritmética das notas obtidas, para a organização da lista de classificação, que será feita em ordem decrescente de notas.

Somente será considerado aprovado o candidato que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco).

Para efeito de apuração da média aritmética das notas serão adotadas 02 (duas casas) decimais, nos termos da norma ABNT NBR5891.

Terá sua inscrição anulada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que:

Não fazer o upload da documentação completa conforme item 4.1 deste edital; Fazer o upload de documentos ilegíveis e/ou que não contenha as informações solicitadas.

Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes critérios:

I –Estudante de maior idade;

II – Inscrição mais antiga;

III – Semestre mais avançado no curso.

A divulgação da classificação provisória está prevista para o dia 19 de outubro de 2022 e a divulgação da classificação definitiva no dia 26 de outubro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo para estagiários de Carapicuíba.