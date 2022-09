Cartão de crédito do Banco Inter tem anuidade?

O cartão de crédito é um item muito comum na vida dos brasileiros. Dentre as diversas instituições financeiras que oferecem este serviço, é possível observar diversas taxas de juros diferentes oferecidas por cada empresa.

Dentre essas instituições, o Banco Inter destaca- se pelo fato de não cobrar anuidade de nenhum dos seus cartões. Além disso, os cartões de crédito da empresa oferecem diversas vantagens que valem a pena serem observadas.

No contexto geral, a anuidade do cartão de crédito se trata de uma tarifa cobrada de forma recorrente pelas instituições financeiras. A justificativa para o valor, é que este vem para cobrir a manutenção de alguns benefícios ofertados no cartão.

Contudo, no Inter é possível ter o valor da anuidade zero, independente dos gastos acumulados no cartão. Outro fator importante no qual o cartão de crédito do Banco Inter se destaca é o fato deste ser internacional, com isso, é possível realizar compras em qualquer lugar do mundo, sendo essas online ou fisicamente. Confira a seguir quais cartões o Banco Inter possui, além de suas vantagens e taxas.

Cartão Mastercard Gold e Platinum

O cartão mais popular no mercado é o Mastercard Gold, conhecido pela sua cor laranja. Ele possui vários benefícios adequados a pessoas que gostam de fazer compras. É importante ressaltar que, para conseguir isso, você não precisa comprovar renda mínima, basta apenas abrir uma conta digital no banco.

Uma das vantagens deste cartão é o fato dele oferecer um cashback de 0,25% em todas as compras feitas com ele. Além disso, o cartão não tem anuidade, e o cliente pode fazer compras nacionais e internacionais.

O cartão Mastercard Platinum é uma categoria intermediária, indicada especialmente para quem gosta de viajar. Um dos benefícios apresentados é o cashback de 0,50% em todas as compras. Contudo, é necessário cumprir alguns requisitos como: ter investimentos no Inter a partir de R$50 mil, ganhar ou trazer o seu salário a partir de R$6 mil líquido para o Inter e ter gasto R$5 mil ou mais nas últimas 4 faturas do cartão Gold Inter.

Mastercard Black e o pré-pago do Banco Inter.

Dentre os Mastercard, a modalidade Black é a mais desejada e a que oferece mais vantagens do mercado. O cashback deste cartão disponibilizado em cada compra é de 1%. Todavia, essa modalidade também possui alguns pré-requisitos, como: ter uma carteira de investimentos entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão, participar de uma comunidade de investimentos com R$ 2 milhões investidos, suas últimas 4 faturas do seu cartão Inter devem estar acima de R$ 7 mil.

Também é necessário realizar um financiamento imobiliário, home equity, financiando sua construção ou realizar um contrato via portabilidade para o Inter. Por fim, é preciso contratar um empréstimo consignado a partir de R$100.000,00 e realizar uma assinatura anual do Duo Gourmet.

Por fim, o Banco Inter também oferece uma modalidade de pré-pago, este pode ser usado em diferentes situações. Contudo, o uso mais comum é em viagens internacionais. Isso porque, é mais viável e seguro aos turistas controlarem o dinheiro em cartão do que em notas físicas.

Contudo, deve-se lembrar que este não é um cartão de crédito, funcionando apenas com a função de débito. Para usar o mesmo, é necessário realizar uma recarga financeira. Por outro lado, não é necessário que o usuário tenha uma conta aberta no Inter para usá-lo.