CARTÃO do AUXÍLIO BRASIL: Veja como ATIVAR o dispositivo

O novo cartão do Auxílio Brasil já começou a ser distribuído entre os beneficiários que passaram a fazer parte do programa social a partir de novembro do último ano. Segundo o Ministério da Cidadania, apenas 3,2 milhões de dispositivos foram entregues.

Embora o programa tenha mais de 20 milhões de contemplados, 15 milhões vieram do antigo Bolsa Família, e já possuem um cartão de saque. Sendo assim, até o momento só terão acesso a nova ferramenta os beneficiários que entraram no Auxílio Brasil.

Ainda assim, para a distribuição, foi criado um critério de prioridade. Receberam o novo cartão os beneficiários residentes de cidades que não contam com canais de atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF) ou com poucas unidades lotéricas.

O que possui no cartão do Auxílio Brasil?

Na parte da frente do cartão estão:

Identificação do Programa Auxílio Brasil;

Número do cartão;

NIS do Responsável Familiar (RF);

Nome do RF;

Validade do cartão;

Número da conta.

Já no verso do cartão apresentam:

Canais de atendimento do Ministério da Cidadania e da Caixa;

Bandeira do Caixa Aqui;

QR Code;

Bandeira do banco 24Horas;

Bandeira da Elo ou Visa.

Como ativar o cartão do Auxílio Brasil?

O beneficiário pode desbloquear o cartão ligando para o atendimento Caixa Auxílio Brasil, pelo telefone 111. Na ocasião, será necessário informar o Número de Inscrição Social (NIS) e o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Realizado este procedimento, será necessário comparecer em uma unidade lotérica ou agência da Caixa e apresentar um documento de identificação para finalizar o cadastramento/recadastramento.

Como cadastrar a senha no cartão do Auxílio Brasil?

Para cadastrar uma senha no cartão, será necessário acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir com o pedido. Confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem; Selecione a opção “Auxílio Brasil”; Clique em “criar senha do cartão”.

Por fim, é importante frisar que o cartão do Auxílio Brasil é aceito em milhares de lojas e comércios espalhados pelo país. Assim, além do saque benefício, pode se utilizar o cartão para compras em mercados, farmácias, lojas de conveniências e postos de combustíveis que aceitar o pagamento no débito.