Cartão VIRTUAL do AUXÍLIO BRASIL é a GRANDE novidade do benefício; veja como usar HOJE

O Auxílio Brasil ganhou muito destaque nos últimos meses. O Governo Federal vem criando medidas e serviços em volta do programa social. Muitos acreditam que se tratam de uma estratégia do presidente Bolsonaro para manter o seu cargo.

Entre as novidades do Auxílio Brasil está o Cartão Virtual do benefício, que pode ser usando tanto para compras online quanto para transações presenciais nos estabelecimentos.

Desde a aprovação da PEC das Bondades, o programa está concedendo parcelas mínimas no valor de R$ 600, previstas até dezembro deste ano. Além disso, mais de 2 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade passaram a receber o benefício a partir de agosto.

Cartão Virtual do Auxílio Brasil

Antes de mais nada, é necessário informar que o Ministério da Cidadania está entregando o novo cartão físico do programa. Segundo a pasta, a ferramenta já foi distribuída para 3,2 milhões de pessoas, no entanto, no total serão contemplados 6,6 milhões de beneficiários.

De todo modo, os cidadãos atendidos pelo programa ainda têm a opção de usar um dispositivo virtual.

“Com o cartão virtual, vai poder comprar no estabelecimento local, ali, sem a necessidade de se deslocar até um ponto onde faria esse saque do benefício. Isso traz para essa família um conforto e uma segurança maior”, afirmou o Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento.

Como acompanhar a entrega do cartão?

Uma das principais dúvidas dos beneficiários diz respeito a como consultar a entrega do cartão do Auxílio Brasil. A princípio, para consultar a entrega desse dispositivo, basta entrar em contato com os seguintes canais de atendimento:

4004-0104: destinado para capitais e regiões metropolitanas;

0800-104 -0104: para as demais regiões;

Agências da Caixa, de forma presencial.

Com a versão física do cartão do programa o beneficiário consegue:

Fazer compras em empresas na função débito, isso traz mais praticidade aos beneficiários porque não há necessidade de efetuar o saque em espécie nos caixas eletrônicos;

Realizar saque total ou parcial nas redes de pagamentos da Caixa e em bancos 24h.

Como usar o cartão virtual do Auxílio Brasil?

Para usar o cartão do Auxílio Brasil, basta desbloqueá-lo. Veja como a seguir:

Ligando para o telefone 111, informando o número do cartão, o Número de Identificação Social (NIS), o RG e o CPF; Posteriormente, comparecendo em uma agência da Caixa e apresentando um documento de identificação.

Segundo as informações do Ministério da Cidadania também é possível desbloquear o cartão pelo aplicativo Caixa Tem. Confira como fazer o procedimento:

Acesse o app Caixa Tem e faça login; Selecione a opção “Auxílio Brasil”; Em seguida, escolha a opção “Cadastrar senha do cartão”; Informe a numeração desejada e confirme.