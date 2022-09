Casa perfumada com produto caseiro: saiba como fazer

Quando realizamos uma faxina, ou até mesmo uma limpeza de rotina, esperamos que, além de limpa, a casa também fique cheirosa e perfumada por algum tempo.

Mas nem sempre conseguimos atingir esse objetivo. Às vezes, pode ser pelos produtos que não exalam muito perfume. Assim como, até mesmo o aroma não fica por muito tempo.

Sabendo disso, separamos algumas receitinhas caseiras para deixar a casa perfumada o dia todo. Então, fique ligado e aprenda essas dicas.

Como fazer para deixar a casa perfumada?

O primeiro passo para atingir o sonho da casa perfumada o dia todo é realizar uma limpeza completa e profunda.

É claro que faxinas desse tipo não precisam ser feitas com frequência. Na verdade, basta manter o local limpo ao longo da semana. Sendo assim, vamos lá?

Então, comece pelo local que costuma ser mais difícil, a cozinha! Em seguida, retire tudo do lugar, e se for possível, lave com detergente e esponja. Senão, limpe com a ajuda de um desinfetante e pano.

Aliás, lembre-se de limpar bem os cantinhos. Pois é aí que a sujeira pode se acumular e o mau-cheiro virá. Sendo assim, locais engordurados, como o fogão, e os móveis perto dele exigem uma limpeza mais atenciosa.

Atente-se também aos cantinhos do cômodo, onde ficam itens que quase não mexemos, além de lixeiras e a pia também. Por fim, realize uma limpeza profunda por toda a casa. Desse modo, você pode aplicar essa receita caseira para deixar a casa perfumada.

Que tal irmos para os ingredientes da misturinha?

3 receitas de misturinha caseira

Seu lar vai ficar super cheiroso com essas receitas. Os ingredientes são facilmente encontrados na cozinha e lavanderia. Por isso, confira essas receitas para deixar a casa perfumada.

Perfumador com amaciante de roupas

Esse truque para deixar a casa perfumada é um dos mais eficientes. E melhor: todos os itens você já tem na lavanderia.

100 ml de álcool

Uma tampinha de amaciante

50 ml de água

Misture todos os ingredientes dentro de um borrifador. Assim, espalhe por locais onde há tecido, como cortinas, cobertores, sofás, etc.

Então, essa receita garante que o cheiro do amaciante fique nos locais, enquanto o álcool e a água evaporam.

Aromatizador de cravos

Esse aromatizador é feito para colocar nos ambientes. Pois, exala o cheiro durante o dia e deixa a casa perfumada.

50 ml de álcool

1 xícara de sal grosso

Cravos a gosto

80 ml de amaciante

Coloque os ingredientes em um pote e misture. Você notará que ficará um produto final bem sólido.

Logo após, coloque o pote em um local estratégico, onde haja ventilação e tenha pontos de luminosidade. Pois, o cheiro se espalhará pelo ar, à medida que o sal vai liberando líquido e evaporando.

Aliás, você também pode utilizar outras especiarias ou ervas para essa misturinha, como canela, anis, erva doce, etc.

Aromatizador com essência

Aprenda a deixar a casa perfumada usando alguns ingredientes simples, e bastante eficientes.

100 ml de água

50 ml de álcool

100 ml de essência de sua preferência

Para essa receita, você deve misturar os ingredientes em um pote. E assim, já está pronto para o uso. Se você possuir em sua casa, utilize varetinhas de bambu para mergulhar no líquido, e depois vire-as de ponta cabeça. Assim, o aroma ficará exalando pelas varetas. Mas, se preferir, pode não utilizá-las.

Assim como na última receita, é interessante posicionar em um local estratégico onde possa evaporar e ser levado o aroma pelo vento.

Truques para manter a casa perfumada por mais tempo

Usando essas receitinhas, a garantia de uma casa perfumada é total. Entretanto, além da limpeza correta e dos aromatizadores, alguns truques são bastante úteis para manter o perfume do local.

Primeiro, a maior dica é usar itens perfumados em lugares estratégicos da sua casa. Sendo assim, você pode adquirir sachês perfumados para aromatizar locais como o guarda-roupas, a cama, o sofá, etc.

Deixe esses itens posicionados atrás ou abaixo do móvel. Enquanto, no caso do guarda roupas, coloque entre as peças que garantirá até mesmo o perfume das roupas.

Além disso, ferva água com cascas de limão ou laranja, e também com especiarias, após limpar a cozinha. Pois, isso retirará o cheiro de comida e gordura do ar, além de exalar um aroma cítrico maravilhoso para o resto da casa.

Que tal tentar usar uma dessas 3 dicas de receitas que mostramos hoje, para deixar sua casa perfumada e super cheirosa. Então, faça o teste, e diga o que achou.