Casa & Video anuncia programa de trainee 2023

A Casa & Video acaba de anunciar seu programa de trainee 2023. As chances são destinadas a jovens talentos com disponibilidade e interesse em atuar no escritório da empresa no Rio de Janeiro e as contratações fazem parte do seu processo de expansão – até 2025, a companhia pretende triplicar o tamanho de forma sustentável, sendo a principal solução para equipar a casa da família brasileira.

Podem participar do processo seletivo profissionais recém-formados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 em qualquer curso do ensino superior, desde que tenham disponibilidade para residir no Rio de Janeiro. Os contratados serão alocados nas áreas de Comercial, Financeiro, Gente e Gestão, Logística e Marketing, e contarão com um plano de desenvolvimento intenso.

O programa tem duração de 12 meses, sendo que o início é focado em desenvolvimento e aprendizagem. Os trainees passarão por um job rotation para conhecer as principais áreas do negócio e participarão de diversos treinamentos focados em soft e hard skills, além de terem rodas de conversas sobre carreira e mentoring com profissionais mais seniores da companhia.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário, plano de carreira e totalpass.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Casa & Video poderão se candidatar diretamente pelo endereço https://99jobs.com/casa-video/jobs/244261. As inscrições serão recebidas até o dia 30 de setembro e os trainees aprovados iniciarão suas atividades em janeiro de 2023.

A seleção será dividida em etapas e inclui testes online, dinâmica em grupo, painel com gestores, apresentação de case e entrevista com a diretoria.