Casa & Video recebe inscrições para programa de trainee

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, a Casa & Video recebe inscrições para seu programa de trainee 2023. A rede de varejo, que tem se consolidado cada vez mais entre as maiores do mercado, oferece chances para atuação no seu escritório no Rio de Janeiro.

As contratações, aliás, vão de encontro com o momento da empresa, que tem o objetivo de triplicar o tamanho de forma sustentável até 2025, sendo a principal solução para equipar a casa da família brasileira. Nos últimos dois anos, a companhia dobrou o número de lojas e o e-commerce não para de crescer

Podem se inscrever profissionais que tenham se formado entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 em qualquer curso do ensino superior, desde que tenham disponibilidade para residir no Rio de Janeiro. Os trainees atuarão nas áreas: Comercial, Financeiro, Gente e Gestão, Logística e Marketing.

Os trainees terão direito a salário compatível com o mercado, mais os benefícios de vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, assistência médica, licença maternidade/paternidade estendida, descontos nas lojas, site e APP, folga de aniversário, plano de carreira e totalpass.

A empresa reforça seu posicionamento inclusivo e diverso, de modo que prioriza um ambiente de respeito, com equidade de gênero e oportunidades para todos. Segundo a Cada & Vídeo, 54% do time é composto por mulheres e 60% das posições de liderança são ocupadas por elas.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo da Casa & Video deverão efetuar a inscrição até o dia 30 de setembro. Os trainees selecionados iniciarão suas atividades em janeiro de 2023. Clique aqui para se candidatar.

A seleção será 100% on-line com testes, dinâmica em grupo e entrevista com os gestores e diretoria.