A cidade de Catanduva recebe mutirão do emprego neste sábado (10), com cerca de 300 vagas de trabalho, realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Esta é a primeira edição do evento, que acontecerá das 8 às 17 horas, na Estação Cultura Deca Ruette, e reforça a posição do município como empregador.

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no primeiro semestre de 2022 foram registradas 9.724 contratações, com saldo positivo, no período, de 354 trabalhadores com registro em carteira. Entre os setores que mais contrataram na cidade, estão: comércio (2.282 admissões), liderado pelo segmento de supermercados e hipermercados, seguido da indústria (1.591 admissões), principalmente pelo seguimento de fabricação de açúcar. Em terceiro aparece o transporte, com 1.333 contratados, com destaque da carga e descarga.

O Mutirão da Qualificação e Emprego oferece postos de trabalho e disponibiliza, também, linhas de crédito para empreendedores e cursos de qualificação profissional, entre outros programas. Algumas instituições de ensino apresentarão também portfólio de cursos, bem como oferecerão orientações e workshops com dicas de postura profissional e comportamental.

Como participar

Os candidatos deverão comparecer ao evento, que acontece na Estação Cultura Deca Ruette, a partir das 8h. É importante que eles estejam em posso dos currículos impressos com informações completas, entre elas dados pessoais, empregos anteriores e qualificações. Não é preciso realizar cadastro ou agendamento prévio.

Os empresários que desejam participar do evento e apresentar vagas de emprego e estágio, por sua vez, deverão se cadastrar previamente pelo email: desenvolvimento@catanduva.sp.gov.br com o assunto Vagas-Mutirão. É importante informar a quantidade e o perfil desejado.