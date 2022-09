Ceará autoriza concurso público para Cagece com 262 vagas e salários de até R$ 10 mil

A governadora do estado do Ceará, Izolda Cela, anunciou que o governo do estado autorizou a realização de um novo concurso público para a Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará).

O anúncio foi realizado durante live nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira, 21 de setembro.

Durante o anúncio estava presente também o presidente da companhia, Neuri Freitas.

“Nós tivemos ao longo do tempo as pessoas se aposentando, e os desafios pela frente são enormes em virtude das metas do novo marco legal”, disse o presidente da Cagece ao afirmar a necessidade da realização do certame.

Já a governadora do estado cearense aproveitou a oportunidade para enfatizar a importância de preencher o quadro deficitário da companhia, uma vez que as demandas daqui para frente tendem a aumentar consideravelmente, tanto no que diz respeito ao saneamento, quanto ao abastecimento de água.

“Nós temos um marco legal a cumprir. Um concurso é sempre uma oportunidade de fortalecer os serviços”, ressaltou.

Concurso aguarda aprovação do legislativo

Apesar do anúncio feito pelo poder executivo do estado, o concurso ainda precisa passar por aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará.

Para o lançamento do edital será necessário antes realizar o reordenamento dos cargos na companhia.

No entanto, segundo a governadora o pedido já foi feito e encaminhado para o poder legislativo.

Assim que a Assembleia aprovar o reordenamento, o edital poderá ser publicado.

Vagas, cargos e salários previstos para o concurso público Cagece

A expectativa do governo do estado do Ceará é criar, ao todo, 262 vagas para preenchimento imediato.

As vagas serão distribuídas entre cargos de nível médio técnico e superior em diversas áreas, incluindo além da área técnica do órgão, outras áreas importantes como administrativa e fiscal.

O concurso prevê a criação de cargos como advogado, arquiteto e analista de Gestão. A formação exigida, nesse caso, é de nível superior nas áreas especificas, com exceção do cargo de analista de gestão que pode ser ocupado por candidatos com formação em diferentes áreas, como administração, contabilidade e tecnologia da informação.

“Também teremos vagas para analista de saneamento, que são pessoas que trabalham mais na atividade fim da empresa, como químicos, biólogos, geólogos, geógrafos, um leque grande de formações que podem participar do concurso”, afirmou o presidente da companhia.

Estão previstos ainda a contratação de profissionais para ocupar cargos de médico do trabalho e engenheiro.

Para a área técnica, que prevê formação em nível técnico, as oportunidades serão para cargos administrativos, de recursos humanos e contabilidade.

Haverá ainda contratações de profissionais técnicos em edificações, mecânica e eletroeletrônica.

Os salários oferecidos pelo órgão variam de acordo com o nível de escolaridade e com cada cargo.

Os cargos de nível médio, por exemplo, terão remuneração no valor de R$ 4.297,30. Já os cargos de nível superior receberão salários de R$ 7.275,00, com exceção do cargo de engenheiro que possui salário de R$ 10.302,00.

Último concurso da Cagece foi em 2013

O último concurso realizado pela Cagece foi no ano de 2013, daí a defasagem atual de cargos da companhia.

Na ocasião, foram ofertadas 315 vagas em diferentes áreas de nível técnico e superior.