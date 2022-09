Cebraspe será banca do concurso Cachoeiro do Itapemirim, veja detalhes

A prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim no estado do Espírito Santo já definiu a banca com concurso. Assim, a Cebraspe será a responsável pela organização e aplicação das provas.

Com salários de até 11 mil reais, essa pode ser a chance que muitos estavam esperando desde 2007 para prestar o concurso público. Aliás, que teve de ser adiado por conta do isolamento social. Até então, somente Processos Seletivos Simplificados, os PSSs foram realizados para preenchimento de vagas.

Com essa nova oportunidade, é hora de começar a se preparar para prestar o concurso e conquistar uma das vagas disponíveis.

Então, para saber mais sobre esse tema, fiquem conosco. Sendo assim, não deixe de ler até o final para não perder nenhum detalhe.

Qual é o status do concurso Cachoeiro do Itapemirim?

Após anos de adiamento, a prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim divulgou, recentemente, a realização de um novo concurso público. O intuito é o preenchimento de diversas vagas de nível médio, técnico e superior.

Até o momento, somente os chamados PSSs estavam sendo realizados para contratação de novos funcionários. Mas agora, com a decisão da banca organizadora, a divulgação do edital do concurso é iminente.

Portanto, o concurso já se encontra com a banca decidida, mas é só o começo. Pois, ainda falta divulgar o edital, que é o documento que especifica as vagas, condições e valores das taxas de inscrição para participar do concurso da prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim.

Quais são as vagas disponíveis no concurso da prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim?

Como o edital ainda não foi divulgado, ainda não é possível obter detalhes a respeito da quantidade e de quais vagas estarão disponíveis.

No entanto, segundo o prefeito da cidade, o concurso da prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim irá disponibilizar cerca de 400 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Ademais, o concurso também servirá para criação de cadastro reserva para outras vagas na prefeitura.

Estima-se que estarão disponíveis vagas para merendeira, assistente social, médico da família, clínico geral, entre outras profissões.

Qual a remuneração ofertada?

Assim como ocorre com as vagas, somente após a divulgação do edital será possível mensurar o valor das remunerações oferecidas no concurso da prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim.

Contudo, ainda segundo o próprio prefeito, a previsão é que os salários podem varia entre R$ 1.212,00 reais e R$ 11 mil reais mensais. Enquanto, as cargas horárias serão entre 15 a 40 horas semanais, podendo variar de acordo com a vaga pretendida.

Desse modo, essa é uma excelente oportunidade. Ainda mais, ao perceber a enorme diferença do valor pago pelo setor público a esses profissionais, em comparação ao mesmo cargo ofertado em empresas privadas.

Como se preparar para o concurso da prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim

Como já vimos anteriormente, o último edital, realizado pela prefeitura do município, situado no estado do Espírito Santo foi em meados de 2007.

E como a divulgação do edital da edição deste ano ainda não ocorreu, é possível se basear no processo seletivo daquele ano para se preparar para essa edição.

No último edital, as provas foram aplicadas em três etapas: avaliações prática, objetiva e de títulos.

Sendo assim, é possível usar essa configuração como base, para se preparar para o grande dia. Veja mais detalhes de cada uma dessas etapas a seguir.

Prova Objetiva

A aplicação dessa etapa foi para todos os candidatos, independentemente do cargo pretendido. Além disso, teve caráter classificatório e eliminatório.

Com questões de múltipla escolha, todos os candidatos que acertarem pelo menos metade da prova passaram para a próxima etapa.

Para essa fase, é importante estudar sobre Língua Portuguesa, além de questões de conhecimento específico da área que deseja atuar.

Prova prática

A aplicação dessa fase foi feita somente para os candidatos que se classificaram na prova objetiva.

Essa também foi uma etapa eliminatória e classificatória. A prova valia 100 pontos. Somente quem alcançasse a metade dessa pontuação ou mais, seria aprovado para ser funcionário público da Prefeitura.

A prova prática foi aplicada em locais específicos, de acordo com o cargo pretendido e contou com questões específicas da área de atuação.

Avaliação de Títulos

Essa etapa é tem o intuito de constatar os títulos e especialidades de cada candidato.

Através dessa prova, o candidato ganhava pontos, de acordo com cada título apresentado. Sendo assim, somente os candidatos com maior pontuação eram aptos para preencher a vaga.

Agora que você já está por dentro do concurso da prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim, comece a se preparar. Portanto, acompanhe a divulgação do edital, se candidate e caso obtenha a aprovação, preencha uma das vagas disponíveis.