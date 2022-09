Chegada na nova CNH torna a versão antiga inválida?

Os brasileiros podem emitir a nova versão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde o mês de junho deste ano. No entanto, muitos condutores se perguntam da necessidade de uma trocar imediata do documento antigo

Os brasileiros podem emitir a nova versão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde o mês de junho deste ano. O documento passou por uma atualização e conta com uma série de mudanças, principalmente no seu visual e segurança.

No entanto, com a chegada da nova habilitação muitos condutores se perguntam da necessidade de uma trocar imediata do documento antigo. Veja mais detalhes a seguir.

Troca pela nova versão

Até o momento, a substituição da CNH antiga pela nova ainda não é obrigatória. Neste sentido, o novo modelo deve ser emitido por quem vai tirar a primeira ou segunda via, adicionar uma nova categoria ou ainda fazer outra alteração no documento.

Os demais condutores, que estão com seus documentos válidos, podem continuar dirigindo normalmente, portanto a versão antiga da CNH. Vale ressaltar que a única coisa que deve ser observada é o prazo de validade do documento, sendo:

Validade de 10 anos: para pessoas com até 49 anos;

Validade de 5 anos: para pessoas com idade entre 50 e 69 anos;

Validade de 3 anos: para pessoas com idade a partir de 70 anos.

Mudanças na CNH

Confira as alterações realizadas na CNH:

Itens de segurança

Versão digital e impressa;

Impressão em papel fluorescente, que brilha no escuro;

Itens visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma;

Letras “P” para identificar que o motorista está com a permissão e “D” para identificar que o motorista está com a definitiva;

Possui a ACC (Autorização Para Conduzir Ciclomotor);

Inclusão do código MRZ (Machine Readable Zone), utilizado em passaportes.

Novo visual

Predominância das cores verde e amarela;

Assinatura do documento abaixo da foto;

Quadro com silhuetas de veículos que o motorista está habilitado a dirigir;

Quadro de observações para informar possíveis restrições médicas ou se o condutor exerce atividade remunerada como motorista.

Como rastrear a CNH no site do Detran?

Caso você já tenha solicitado o novo documento, saiba como rastrear a entrega a seguir:

Acesse o site do Detran do seu estado; Procure por “Acompanhamento de serviços de CNH (envio pelos Correios)” ou “Consultar envio da CNH”. As opções podem ser diferentes de acordo com o Detran de cada estado; Informe os dados que solicitados pelo site, como o seu CPF e sua data de nascimento; Na sequência, clique em “Avançar”; Em seguida, aparecerá o código de rastreamento dos Correios, copie-o (de preferência salve no seu bloco de notas, para não precisar entrar no site do Detran novamente); Para finalizar, acesse o site dos Correios e procure por “Rastreamento de objetos”, cole o código e clique em “Buscar”.