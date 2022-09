CIEE abre matrículas para feira virtual de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou a abertura das inscrições para a terceira edição de sua feira virtual de estágio, a Expo CIEE. O evento, que acontece entre os dias 12 e 16 de setembro, conta com a presença de universidades, escolas de idiomas e empresas de diversos segmentos.

Esta é a maior feira estudantil da América Latina focada na educação, capacitação, orientação e direcionamento profissional do público jovem, que ocorre desde 1997, na cidade de São Paulo. A última edição conectou mais de 45 mil visitantes a 91 palestras. A expectativa deste ano é manter os números de acessos à plataforma, que passou de 70 mil no ano passado.

Destinada a jovens talentos e adolescentes interessados em conquistar uma oportunidade de estágio, a iniciativa conta com palestras, exposições e vagas de estágio e aprendizagem ofertadas por meio do CIEE. A ideia é, justamente, proporcionar a troca de informações que direcionam e ampliam a visão dos jovens acerca da formação e do crescimento profissional, além de promover entretenimento gratuito ao público.

Durante o evento, os inscritos terão a oportunidade de assistir a uma série de palestras e conversar com grandes marcas empregadoras, a fim de entender mais sobre o mercado de trabalho.

Como participar

Os interessados em participar do evento deverão acessar o site www.expociee.com.br para se inscrever. O ingresso para a terceira edição virtual da Expo CIEE é gratuito.

