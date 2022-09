Cielo abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Cielo está com novas oportunidades de emprego no Brasil. O principal objetivo da instituição é simplificar e impulsionar os negócios para todos. Com mais de 4 mil colaboradores diversos e inovadores, ela busca a diferenciação no setor da economia. Veja, a seguir, as oportunidades abertas.

Cielo abre vagas de emprego em todo o Brasil

A Cielo é muito além das máquinas de cartão de crédito e débito. Afinal, ela é uma empresa de tecnologia com ótimos produtos, principalmente no setor financeiro. O objetivo da marca é simplificar os negócios e transformar o varejo.

Com mais de 4 mil colaboradores, a companhia é uma instituição que busca diversidade, pluralidade e inovação no segmento tecnológico. Então, para fazer parte desse time, é necessário ter essas características. Veja, a seguir, as vagas disponíveis:

Analista de Arte Jr (Efetivo) — Barueri / SP e Remoto;

Analista de Negócio (Efetivo) — Barueri / SP e Remoto;

Analista de Processo Jr (Efetivo) — Barueri / SP e Remoto;

Analista de Processo Pleno (Efetivo) — Barueri / SP e Remoto;

Especialista de Performance (Efetivo) — Barueri / SP e Remoto;

Especialista em Observação (Efetivo) — Barueri / SP e Remoto;

Análise de Dados (Estágio) — Barueri / SP e Remoto;

Finanças (Estágio) — Barueri / SP e Remoto;

Gerente de Negócios (Efetivo) — Manaus / AM;

Entre outras.

Como se candidatar

Para encontrar essas e outras oportunidades, acesse o site oficial da Cielo e envie seu currículo.

Lembre-se: as vagas de emprego são atualizadas diariamente. Portanto, se está interessado em uma das citadas, envie seu cadastro agora mesmo.

