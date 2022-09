Cimed tem vagas de emprego em várias regiões do país

A Cimed, empresa que tem o propósito de levar saúde e qualidade de vida a todos os brasileiros, com mais de 600 produtos, anuncia vagas de emprego em várias regiões do Brasil. Veja todas as informações, requisitos e como se candidatar.

Cimed anuncia oportunidades de emprego

A Cimed, terceira maior indústria farmacêutica do Brasil em volume de vendas, com cerca de 315 milhões de unidades vendidas todo ano, além de ser líder na categoria de vitaminas no país, abre oportunidades de emprego. Dentre os cargos, estão:

Analista Administração de Pessoal Jr (Temporária);

Analista Bioequivalência Analítica – SR;

Analista Compliance Técnico Sr;

Analista Contábil Sênior;

Analista de Assuntos Regulatórios Pleno (Pós-registro);

Analista de Assuntos Regulatórios Pleno (Registro);

Analista de Marketing Sênior – Performance e Análise de Mercado;

Analista de Planejamento de Demanda Pleno- S&OP;

Analista de Riscos Jr (PCD);

Analista Desenvolvimento Embalagem PL – Equipe Técnica – Vaga Temporária;

Analista Desenv. Produto Jr – Novos Produtos;

Analista Equivalência Farmacêutica JR – ICM P&D;

Analista Garantia Qualidade Jr;

Analista Garantia Qualidade Jr (Documental) – ICM;

Analista Garantia Qualidade Jr (TEMPORÁRIA);

Analista Garantia Qualidade PL;

Analista Garantia Qualidade PL (TEMPORÁRIA);

Analista Logística Jr. – Banco de Talentos – PR;

Analista Logística Jr. – São Sebastião da Bela Vista;

Analista Planejamento Financeiro Pleno;

Analista Planejamento Financeiro Sr;

Aprendiz – Assistente Administrativo (Aracaju SE);

APRENDIZ – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Palhoça – SC);

Área Técnica – Banco de Talentos;

Assistente Administrativo – SC;

Assistente de Laboratório Analítico;

Assistente de Licitações;

Assistente de Riscos (PCD);

Auxiliar Administrativo – (Exclusiva PCD);

Auxiliar desenvolvimento de validação analítica – ICMP&D;

Consultor de Contas – São Paulo/SP;

Encarregado Logística – São José dos Pinhais – PR;

Especialista Tributário – Impostos Diretos;

Farmacêutico – Garantia da Qualidade (SSBV).

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Cimed, os interessados precisam acessar o link de inscrição, atentar-se a todos os requisitos informados e cadastrar o currículo com todas as informações necessárias, como telefone para contato e e-mail.

