Cincatarina – SC divulga Processo seletivo para nível médio e superior

No estado de Santa Catarina, o Consórcio Interfederativo Santa Catarina (Cincatarina) faz saber aos interessados abertura de um novo edital d e processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 22 vagas em cargos de nível médio e superior, com lotações nas cidades de Florianópolis e Fraiburgo.

Confira abaixo as oportunidades:

nível médio: Analista Técnico II (4);

Analista Técnico II (4); nível superior: Analista Técnico IV Função: Engenheiro Eletricista (1); Analista Técnico IV Função: Engenheiro Mecânico (1); Analista Técnico III (5); Analista Técnico IV Função: Advogado (1); Analista Técnico IV Função: Contador (2); Analista Técnico IV Função: Nutricionista (1); Analista Técnico IV Função: Engenheiro Químico (1); Analista Técnico IV Função: Farmacêutico (1); Analista Técnico IV Função: Enfermeiro (1); Analista Técnico IV Função: Engenheiro Civil (2); Analista Técnico IV Função: Controlador Interno (1); e Técnico IV Função: Economista (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.223,90 a R$ 6.678,08, mais R$ 1.116,85 de auxílio-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 27 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fepese. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 (nível médio) e R$ 120,00 (nível superior).

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos do cargo; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 9 de outubro de 2022.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Analista Técnico II: Planejar, organizar, executar e controlar atividades específicas de sua área de habilitação; Planejar, organizar, executar e controlar atividades específicas de sua área de habilitação, relacionadas ao atendimento dos programas de apoio ao corpo funcional do consórcio público; Receber e montar os processos administrativos;

Analista Técnico III: Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de sua competência; Realizar orientações e auditorias; Elaborar estudos, pesquisas e pareceres na sua área de atuação; Elaborar relatórios, compilar informações e elaborar pareceres nos assuntos relacionados a sua área de atuação; Pesquisar dados e proceder a estudos comparativos, bem como manter banco de dados específicos, relativos ao setor de trabalho;

Analista Técnico IV: Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de sua competência; Realizar orientações e auditorias; Elaborar estudos, pesquisas e pareceres na sua área de atuação; Elaborar relatórios, compilar informações e elaborar pareceres nos assuntos relacionados a sua área de atuação; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

