Circuito Penedo divulga lista de filmes selecionados para a edição de 2022

O Circuito Penedo de Cinema divulgou os filmes selecionados para as mostras que integram o evento. A lista pode ser conferida no site circuitopenedodecinema.com.br. Em sua 12ª edição, o Circuito mantém o formato híbrido (online e presencial), que acontece entre os dias 14 e 20 de novembro. Ao longo dos seis dias de evento, a grade será intensa com debates, exibição de longas, shows, feira cultural e atividades complementares que buscam um diálogo entre o cinema e a educação. Toda a programação é gratuita.

Serão exibidos 64 curtas-metragens, vindos de 19 estados brasileiros (AL, RJ, RS, PE, MG, SP, BA, AM, MT, DF, PB, RO,SE, SC, RN, AP, ES, CE, PR), distribuídos em quatro mostras: Brasileiro, Universitária, Ambiental e a Mostra de Cinema Infantil. Durante a semana do evento todos os curtas estarão disponíveis através da plataforma circuitopenedodecinema.com.br.

SELEÇÃO DOS FILMES – Cada mostra contou com uma curadoria diferente. Os responsáveis pelo 15º Festival do Cinema Brasileiro foram o realizador e pesquisador Nuno Balducci; o crítico e pesquisador de cinema Ricardo Lessa; e a cineclubista e fundadora da Mostra Ebgbé, Luciana Oliveira. A curadoria do 12º Festival Universitário de Alagoas foi feita pelo professor e fotógrafo Dorneles Neves; pelo jornalista Felipe Guimarães; e pela professora e pesquisadora Raquel do Monte.

A comissão de seleção do 9º Festival Velho Chico de Cinema Ambiental foi composta pelos pesquisadores Guilherme Demétrio e Taciana Kramer e pela professora, cineclubista e produtora cultural Yanara Galvão. Já os filmes da 12ª Mostra de Cinema Infantil foram selecionados pelas professoras Camilla Porto e Joseane do Espírito Santo, além do jornalista Devyd Santos.

