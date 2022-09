CITIBANK oferta vagas de EMPREGO em diversas especialidades

A Citibank, empresa global de serviços financeiros, oferta novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidade aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista Pleno de Compliance; Gerente de Produto de Plataformas Digitais; Analista de Análise de Negócios; Caixa; FX Sanctions Sreening Analyst; Analista de Liquidação; Especialista sênior em vendas; Analista de Operações; Gerente de Projetos T.I; Business Finance; Estrategista de Mercado Local; Gerente de Desenvolvimento de Aplicativos; Representante de Processos de Caixa e Comércio; Gerente de Unidade de Negócios; Presidente de Experiência do Cliente Operacional; Líder sênior de teste de QA; Sr Solutions Architect; Analista de Riscos e Controles; Advogado Sênior; Oficial de Serviço do Cliente; Trader Mesa Risco Sacado; Cash e Trade; Sr Analista de Implementação; Vice- presidente assistente de relatório financeiro; Analista Pleno de Contabilidade; Governança e Controle; Analista de Infraestrutura; Analista sênior de Compliance; Desenvolvedor wintel de Tecnologia de Custodia; Liderança de Dados de Negócios; Analista Líder de Negócios T.I.; Transactor sênior de Comercio Estruturado; Gerente Latam; Analista sênior Compliance; Gerente de Transações; Especialista em Serviços de Conta; Vendedor; Executivo Regional de Clientes; Analista de Controle de Produtos; Desenvolvedor sênior; Gerente de Transações; e Especialista em Incidentes e Problemas.

Sobre a Citibank

O Citibank é o banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação. Mantém presença em 96 países, 21 deles na América Latina, possui 200 milhões de contas de clientes e emprega mais de 200 mil pessoas. Disponibiliza para pessoas, corporações, governos e instituições uma variedade de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e de crédito ao consumidor, serviços bancários corporativos e de investimento e corretagem de valores.

No Brasil atua desde 1915 e oferece uma ampla gama de serviços bancários para clientes corporativos, institucionais e de altíssimo patrimônio. É conhecido por seus altos padrões de qualidade e atitude pioneira na criação de produtos financeiros e serviços.

corporateportal.brazil.citibank.com

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do site Citi Group e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui