CLAMED abre NOVAS vagas de emprego em Joinville

A empresa CLAMED, que é dona das marcas Proformula, Drogaria Catarinense, Farmagora, Drogaria Catarinense de Manipulação e Farmácia Preço Popular possui algumas oportunidades de trabalho abertas em Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Joinville. Confira!

CLAMED tem oportunidades abertas em Santa Catarina

Há vagas para estagiários que estejam cursando Administração, Economia ou áreas a fins, que serão responsáveis por fazer pesquisa de preço, acompanhamento de ações da concorrência e dar auxílio e suporte para a equipe de Pricing com as outras atividades do departamento. Os benefícios são Gympass e vale transporte.

Verifique abaixo todas as funções disponíveis que também são abertas a pessoas com deficiência:

Des. Front- End Sr;

Analista de Comunicação Interna;

Recebedor – CD ESTOQUE CENTRAL;

Analista de SEO E-commerce e Mídia Online;

Des. Full Stack Sr;

Ana. de Sistemas Java Pl;

Op. de Caixa;

Expedidor – CD;

Ass. de Compras – Afirmativo para pessoas com deficiência;

Estágio Ensino Superior – Pricing;

Aux. de Almoxarifado – Afirmativo para pessoas com deficiência;

Designer Junior – Afirmativo para pessoas com deficiência;

Aux. de Auditoria;

Desenvolvedor Powerbuilder Sr.;

Aux. de Compras;

Desenvolvedor Java Sr;

Aux. de Contabilidade;

Analista Fiscal Pl;

Auxiliar de operação de estoque – Zona Industrial;

Comprador;

Aux. de Operações Comerciais;

Aux. de Pricing – Exclusiva para pessoas com deficiência;

Aux. de Recurso Humanos.

Veja também: Riachuelo abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para enviar a sua candidatura a uma das ofertadas pela empresa CLAMED, basta acessar o site de inscrição. Em seguida, será necessário criar um rápido cadastro na plataforma caso ainda não possua um.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.