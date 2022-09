Clube Candeias abre NOVAS vagas de emprego no sul do país

O Clube Candeias está com algumas oportunidades de trabalho abertas em cidades da região sul do Brasil. Há vagas em Curitiba, no Paraná, Itajaí em Santa Catarina e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Veja a seguir quais são os cargos divulgados e saiba como se inscrever.

Para algumas das vagas não é necessário experiência, mas é exigência ter conhecimento na área. No entanto, existem oportunidades para estagiários que estejam cursando Sistemas de Informação ou áreas afins. Além disso, é preciso ter conhecimento em Banco de Dados e Lógica de Programação.

A empresa também oferta alguns benefícios, além do salário, como parcerias de estacionamento e lazer, vale alimentação, Dia de folga, vale transporte, plano odontológico e de saúde, seguro de vida, entre outros dependendo da função.

Gerente de Recursos Humanos;

Analista de Integração de Sistemas;

Vendedor (a) Interno;

Analista de Receita;

Operador (a) de Teleatendimento;

Analista de RH – DP;

Estágio em Sistemas;

Assistente de Estoque;

Banco de Talentos – PCD;

Assistente de Patrimônio;

Auxiliar de RH – DHO;

Assistente de Suporte ao Sistema.

Como se candidatar

Para enviar a sua candidatura para uma das oportunidades do Clube Candeias, o maior clube de férias do mundo, acesse o site de inscrição.

Após encontrar o cargo desejado e ler com atenção todas exigências e atribuições da função, clique em “Candidatar-se para a vaga” se entender que o seu perfil é compatível. Após isso, crie o seu cadastro nos sistema.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.