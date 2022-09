CNH vencida? Prazo de renovação termina HOJE (30/9) para ESTE grupo; veja como renovar

Atenção, condutores! Quem teve a Carte ira Nacional de Habilitação (CNH) vencida em setembro de 2021 precisa solicitar a renovação do documento até esta sexta-feira, 30/09. Esta já é uma data prorrogada, conforme o Detran local.

Devido a pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou um novo calendário através da Resolução nº 895/2021, que tem validade em todo o país. As novas datas também se aplicam às Permissões (PPD).

Segundo o Contran, a prorrogação tem como objetivo evitar uma sobrecarga nos serviços dos Detran e seguirá até agosto de 2023. Veja o calendário previsto para este ano:

Data de vencimento Prazo de renovação Setembro de 2021 Até 30 de setembro de 2022 Outubro de 2021 Até 31 de outubro de 2022 Novembro de 2021 Até 30 de novembro de 2022 Dezembro de 2021 Até 31 de dezembro de 2022

Prazo de validade da CNH

O prazo de validade da CNH varia de acordo com a idade do motorista, sendo:

Até 49 anos: validade de 10 anos;

Entre 50 e 69 anos: validade de 5 anos;

Acima de 70: validade de 3 anos.

Desse modo, quem deixar de renovar o documento dentro prazo indicado e continuar a conduzir veículos está cometendo uma infração de trânsito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a punição é uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira

Processo de renovação

Para renovar a CNH, o condutor deve agendar a coleta biométrica no Detran, pelo Portal de Serviços do órgão ou no aplicativo Detran Digital. Na data que foi marcada, ele também terá que renovar sua foto e assinatura.

Na ocasião, será necessário apresentar um documento de identificação oficial, CPF e comprovante de residência. Caso necessário, o motorista deve comparecer a uma clínica credenciada para realizar os exames solicitados.

Mudanças na CNH

Os brasileiros podem emitir a nova versão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde o mês de junho deste ano. O documento passou por uma atualização e conta com uma série de mudanças, principalmente no seu visual e segurança.

Itens de segurança

Versão digital e impressa;

Impressão em papel fluorescente, que brilha no escuro;

Itens visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma;

Letras “P” para identificar que o motorista está com a permissão e “D” para identificar que o motorista está com a definitiva;

Possui a ACC (Autorização Para Conduzir Ciclomotor);

Inclusão do código MRZ (Machine Readable Zone), utilizado em passaportes.

Novo visual

Predominância das cores verde e amarela;

Assinatura do documento abaixo da foto;

Quadro com silhuetas de veículos que o motorista está habilitado a dirigir;

Quadro de observações para informar possíveis restrições médicas ou se o condutor exerce atividade remunerada como motorista.