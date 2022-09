CNPq recebe submissões da chamada pública para Olimpíadas Científicas até 11 de setembro

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) encerra neste domingo, dia 11 de setembro, o prazo para a submissão das propostas de projetos referente à chamada pública para as Olimpíadas Científicas.

A chamada é realizada através de parceria firmada entre o CNPq e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Além disso, conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico (FNDCT).

De acordo com o Conselho, os interessados deverão realizar a submissão exclusivamente online, por meio do site do CNPq. A chamada prevê a submissão de projetos de competições de conhecimento em três linhas. São elas: Linha 1 – Olimpíadas Nacionais; Linha 2 – Olimpíadas Internacionais; Linha 3 – Olimpíadas Nacionais em suas Primeiras Edições ou Olimpíadas Regionais.

Nesse sentido, as competições de conhecimento poderão ser desenvolvidas em âmbito regional, nacional e internacional. A chamada aceita projetos voltados para todas as áreas do conhecimento.

Chamada apoiará projetos em todo o país

Conforme o Ministério, a chamada tem como objetivo apoiar projetos que tenham como finalidade contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação no país, por meio da realização de Olimpíadas Científicas.

O documento prevê o direcionamento de recursos no valor de R$ 8,8 milhões para o financiamento dos projetos selecionados através desta chamada. Do valor global, R$ 5,8 milhões são oriundos do orçamento do FNDCT. Outros R$ 2 milhões serão em bolsas ICJ e R$ 1 milhão em custeio oriundos do CNPq. O custeio do Conselho deve ser liberado em pelo menos duas parcelas, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do CNPq.

A Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 41/2022 – Olimpíadas Científicas está disponível para acesso no Portal CNPq.

Com informações do Portal GOV.BR.

