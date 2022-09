Coca-Cola FEMSA abre mais de 1,7 mil vagas de emprego temporárias

A Coca-Cola FEMSA anunciou a abertura de mais de 1,7 mil vagas de emprego temporárias destinadas a jovens talentos que também passaram pelo Coletivo Online. A companhia oferece oportunidades para os estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As chances são para cargos operacionais, dentre eles: Assistente Administrativo, Auxiliar de Distribuição, Estoquista, Operador de Caldeira, Ajudante Operacional e muito mais. Todas as vagas são para contratação CLT, na modalidade temporária, mas com oportunidades reais de efetivação.

Podem se candidatar jovens talentos com idades entre 16 e 25 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e já finalizaram as aulas do Coletivo – um curso do Instituto Coca-Cola Brasil formado por 10 videoaulas enviadas pelo WhatsApp que vão colaborar para sua preparação para o mundo do trabalho e na busca pelo 1º emprego.

Ao final do curso, os profissionais recebem um certificado de conclusão e acesso à comunidade de vagas do Coletivo onde poderão se candidatar aos processos seletivos de uma rede de mais de 400 parceiros empregadores – dentre eles, a Coca-Cola FEMSA.

Como se candidatar

A candidatura para as vagas temporárias abertas recentemente pela Coca-Cola FEMSA deverá ser realizada pelo site do Coletivo, disponível aqui.

É importante notar que os candidatos que têm interesse em participar deste processo seletivo deverão, obrigatoriamente, realizar sua inscrição para novas turmas e assistir às videoaulas que são focadas em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo atrativo, entre outros.