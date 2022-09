Coca-Cola tem mais de 100 vagas de emprego pelo Brasil

A Coca-Cola é uma marca famosa no Brasil e no mundo. A empresa atua em cinco grupos de bebidas, colas, hidratação, sabores, emergentes e nutrição. Quer fazer parte desta equipe de destaque? Veja as oportunidades disponíveis.

Coca-Cola tem mais de 100 vagas de emprego disponíveis

A Coca-Cola é uma empresa de grande sucesso, não só no Brasil, como no mundo! E, por esse motivo, muitas pessoas têm interesse em trabalhar com ela.

Essa empresa está evoluindo constantemente, aplicando tecnologia em seu modo de trabalho para alcançar resultados ainda melhores em suas bebidas.

Quer trabalhar nessa empresa de renome no mercado de bebidas? Essa é a sua chance! Veja as oportunidades disponíveis:

Técnico em Segurança do Trabalho – Campo Grande / MS;

Técnico em Manutenção Elétrica – Marília / SP;

Analista Comercial – São José do Rio Preto / SP;

Vendedor Júnior – Presidente Prudente / SP;

Especialista em Manufatura – Minas Gerais;

Técnico em Manufatura – Jundiaí / SP;

Ajudante Operacional – Osasco / SP;

Conferente – Minas Gerais;

Promotor – Artur Nogueira / SP;

Assistente de Faturamento (Temporário) – Americana / SP;

Banco de Talentos (Exclusivo PCD) – Jundiaí / SP.

Como se candidatar

A Coca-Cola Brasil é uma empresa de destaque no país. A história começou há 80 anos, com apenas uma bebida. Hoje o sistema é o maior produtor de bebidas do país, e quer continuar crescendo.

Entretanto, para alcançar esse objetivo, a empresa precisa de colaboradores responsáveis e preparados para novos desafios. Quer conhecer essas e outras oportunidades? Acesse o site Vagas e envie seu currículo.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente com o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as informações sobre os principais processos seletivos do país.