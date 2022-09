Codata PB abre concurso para analistas e técnicos 

Recentemente, a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata) divulgou o edital de seu novo concurso público. Assim, o órgão oferta o total de 61 vagas para os cargos de analista e técnicos da empresa. As vagas são para cargos de nível superior, médio e técnico.

Além disso, é importante lembrar que o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) é a banca organizadora do novo certame. A instituição, portanto, ficará responsável por todo processo de inscrição, aplicação das etapas seletivas e divulgação dos resultados finais do concurso.

Aqueles que se interessam em participar do processo seletivo já podem realizar suas inscrições desde o dia 05 de setembro. Desse modo, de acordo com o edital, as inscrições poderão ocorrer até as 23h59 do dia 17 de outubro.

Veja também: Câmara de Lucas do Rio Verde – MT abre Concurso público

Para a realização de sua inscrição, o candidato deverá acessar o portal oficial do Idecan. Assim, deverá aguardar a geração de taxa de inscrição. Esta, por sua vez, será de R$ 100 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 120 para os cargos destinados ao nível superior. Contudo, é necessário se atentar, visto que pagamento da taxa poderá ocorrer apenas até o dia 18 de outubro.

Quais serão as vagas para a Codata?

Ao todo, 61 vagas serão oferecidas para os cargos de:

Analista de tecnologia da Informação, com 32 vagas. Esta função exige graduação em um dos seguintes cursos: Processamento de Dados, Informática, Telemática, Telecomunicações ou Ciência da Computação ou nas áreas correlatas.

Analista de administração e finanças, com 6 vagas. Assim, é necessário que o candidato demonstre diploma em Direito, Administração, Gestão de Recursos Humanos, Ciências Contábeis ou Economia.

Técnico de tecnologia da informação, com 15 vagas. Trata-se, então, de função que exige ensino médio ou técnico na área de Informática ou Elétrica/Eletrônica ou, ainda, curso superior incompleto nas áreas.

Técnico de administração e finanças, com 8 vagas. Este cargo exige ensino médio ou técnico completo.

Desse modo, deste número, 12 vagas se direcionam à reserva para candidatos negros e 03 para pessoas com deficiência.

Ademais, a remuneração será de R$ 5.018,66, para os cargos de analistas e R$ 3.813,76 para os cargos de nível técnico. Ambos os cargos contarão com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além dos salários, a Codata oferecerá ainda benefícios como, por exemplo:

Auxílio alimentação no valor de R$ 1.050

Auxílio creche de R$ 450

Plano de saúde com participação

Auxílio para filho com necessidades especiais, com o valor de R$600

Para entender melhor as atribuições de cada função, o candidato deve conferir o edital.

Quais serão as etapas do certame?

O concurso da Codata, primeiramente, contará com uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que esta prova aconteça no de 11 de dezembro, com 4 horas de duração.

Com exceção do cargo de Analista de Tecnologia de Informação, o bloco de conhecimentos básicos do exame consistirá em:

20 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Raciocínio Lógico

10 questões de Informática Básica

Dessa forma, apenas para o cargo de Analista de Tecnologia de Informação, este bloco contará com:

20 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Raciocínio Lógico

10 questões de Inglês Técnico

Por fim, ainda nesta etapa, haverá o bloco de conhecimentos específicos, de acordo com cada cargo, com um total de 60 questões. Conduto, nesta seção, as questões terão peso 2, de forma que a pontuação total da prova seja de 160.

Para obter aprovação, é necessário ter 50% de acertos, desde que não zere nenhuma das disciplinas.

Ademais, para as vagas de nível superior, além do exame objetivo, os candidatos também passarão por uma prova de títulos de caráter classificatório.

De acordo com o edital da organização do concurso, as provas serão na cidade de João Pessoa. No turno da manhã haverá a aplicação para os cargos de nível superior e no turno da tarde, para os candidatos de nível técnico e médio.

Veja também: Politec AP abre concurso público com 430 vagas

Então, a expectativa é de que a divulgação do resultado final do certame aconteça no dia 17 de fevereiro de 2023.

Como se inscrever no concurso da Codata?

Aqueles que desejam concorrer às vagas da Codata deverão:

Primeiramente, acessar o site da banca examinadora a fim de ler todo o edital. Assim, é possível estar ciente de todas as regras do certame e critérios das vagas.

Em seguida, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição com suas informações pessoais.

Por fim, a plataforma irá gerar uma guia de recolhimento referente à taxa de inscrição. Portanto, é necessário pagar este valor, caso contrário, não haverá efetivação da inscrição.

As taxas variam de R$ 100 a R$ 120 e devem ser pagas até 18 de outubro. Contudo, será possível pedir isenção deste valor no dia 08 de setembro.

Último concurso ocorreu em 2021

Durante o ano passado, a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba contou com outro concurso público.

Na ocasião, então, houve a oferta de 91 vagas, sendo 33 para cargos de nível médio e técnico e 58 para nível superior. Durante o certame da Codata, os candidatos puderam concorres às vagas para os cargos de:

Analista de informática

Assistente de informática

Programador

Auxiliar de informática

Assistente de administração e finanças

Auxiliar de administração e finanças

Técnico de administração e finanças

Assim, estas funções ofereciam salários entre R$ 676,66 a R$ 2.029,09, de acordo com cada função.

Veja também: Concurso TCE TO tem nova retificação

O certame teve a organização da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). Isto é, que ficou responsável por todo processo de inscrição, aplicação das etapas seletivas e divulgação dos resultados oficiais.

Como funciona a Codata?

O candidato que pretende concorrer às vagas do concurso devem ter pleno conhecimento de como funciona o órgão.

Nesse sentido, a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata) é uma Sociedade de Economia Mista. Sua criação ocorreu com a Lei nº 3.863, de 29 de outubro de 1976, tendo regime jurídico de direito privado, com o Governo do Estado da Paraíba de maior acionista.

Se objetivo, então, foi e continua sendo de prestar serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação aos órgãos da Administração Pública Estadual.

Assim, busca promover:

Soluções a partir da tecnologia da informação.

Modernização da Administração Pública com transparência, sustentabilidade e padronização do serviço.