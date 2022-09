Comércio de Penedo adere às promoções da Semana Brasil

Ofertas de desconto para consumidor nas lojas da cidade

Secom PMP

Lojas do comércio de Penedo estão em plena campanha da Semana Brasil, com ofertas que variam no percentual do desconto até o próximo dia 10 de setembro.

A Semana Brasil tem apoio da Prefeitura de Penedo – por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria – e do Sindilojas Penedo.

A proposta é incentivar as compras, com preço baixo, durante a semana conhecida como Black Friday brasileira.

Criada pelo governo federal em 2019, a primeira edição da Semana Brasil registrou um incremento de cerca de 40% no comércio varejista em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nos dois últimos anos, a promoção ajudou comerciantes e empresários durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19.

As lojas que aderiram à campanha 2022 estão identificadas com material publicitário.