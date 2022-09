Como a tecnologia pode contribuir para a saúde do trabalhador

Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho podem acabar com a saúde do profissional. De fato, muitos empregados acabam afastados de seu serviço por conta de moléstias físicas e mentais. O estresse e o cansaço podem muitas vezes atingir os profissionais da empresa em um ambiente impróprio para o trabalho.

Dessa maneira, é preciso garantir a segurança e a saúde de todos os colaboradores da organização. Uma das maneiras de se contribuir para um ambiente profissional onde a saúde tem a sua devida importância, é a utilização de equipamentos tecnológicos, programas e ferramentas disponíveis no mercado.

Vale ressaltar que os aparelhos digitais podem ser utilizados de diversas maneiras, como na gestão de afastamentos, atestados médicos, controle de exames, na procura de uma redução das doenças ocupacionais e acidentes. Ademais, equipamentos como relógios, pulseiras e outros dispositivos, podem oferecer funções como a avaliação do estado de saúde do trabalhador.

A princípio, as novas tecnologias também podem ser utilizadas no setor administrativo e no setor produtivo das organizações, automatizando uma série de processos, em busca de minimizar os riscos dos trabalhadores. Pode-se monitorar o trabalho acompanhando informações sobre a saúde dos colaboradores e de seu ambiente profissional.

Vantagens de se acompanhar a saúde do trabalhador

O acompanhamento da saúde, bem estar e qualidade de vida do profissional pode ser bastante vantajoso para a organização. A diminuição dos afastamentos dos trabalhadores é um dos benefícios. Desse modo, há uma maior produtividade no dia a dia da empresa, que se vê com a colaboração efetiva de todos os empregados.

São várias as causas de afastamento de um funcionário. Podemos destacar os conflitos internos, doenças crônicas, doenças não relacionadas ao ambiente de trabalho, doenças ocupacionais, falta de motivação e sobrecarga de trabalho. Analogamente, ao eliminar estes problemas, a equipe de profissionais da empresa se torna mais presente no dia a dia.

A tecnologia também pode contribuir com a diminuição do risco de acidentes. É preciso que se garanta a integridade física, moral, a qualidade de vida e o bem estar de todos os envolvidos na organização. É preciso oferecer condições de trabalho seguras e saudáveis. Aliás, de certa forma, é uma obrigação da empresa.

Quem utiliza aparelhos, equipamentos, programas e aplicativos de segurança em sua empresa garante ainda menos processos trabalhistas. Em síntese, este problema pode acarretar impactos financeiros, além de processos e ações judiciais que podem manchar a imagem do negócio, afastando clientes e parceiros.

Tecnologia a favor da saúde

A tecnologia garante uma mobilidade com a utilização de aparelhos focados na medicina preventiva e nos cuidados com a saúde, evitando as doenças ocupacinais. As soluções disponíveis no mercado facilitam a gestão dos empregados a qualquer momento, bastando para isso uma boa conexão com a internet.

Podemos citar por exemplo, os aplicativos que auxiliam o médico a encontrar um determinado problema, a telemedicina e o autogerenciamento das condições de saúde. É importante que a empresa escolha as soluções adequadas, de acordo com a sua área de atuação, visando proteger seus empregados.

Todavia, a tecnologia pode ajudar no acompanhamento de dados personalizando os programas de saúde no trabalho, atendendo às reais necessidades dos trabalhadores da corporação. Ao utilizar cadastros e formulários online onde os empregados respondem a perguntas, cria-se um perfil de cada um.

A telemedicina, o monitoramento remoto e os aplicativos de cuidados de saúde, se bem utilizados, possibilitam uma gestão abrangente e completa de todo o quadro de funcionários da organização. A tecnologia tem um papel fundamental para o bom andamento do negócio, de forma simples, ágil e prática.

Monitoramento da saúde do trabalhador

Em relação ao monitoramento do ambiente, as ferramentas tecnológicas podem auxiliar na coleta de informações relativas à pressão atmosférica, qualidade do ar, intensidade da luz, temperatura local, intensidade de ruídos, etc. Elas podem ser utilizadas pela empresa para gerenciar a situação e minimizar os riscos.

Os equipamentos e ferramentas também podem monitorar a saúde do trabalhador da empresa em relação à sua frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura corporal, gasto calórico, ingestão de água, perda de suor, frequência de movimento, e muito mais.

Através destas informações, é possível aferir o nível de estresse dos empregados, além da demanda por seu esforço físico no ambiente laboral. Os gestores do negócio então podem observar como o trabalho afeta não só o indivíduo, como também toda a sua equipe.